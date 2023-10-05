https://sputniknews.com.tr/20231005/pasinyan-ve-zelenskiy-granadadaki-zirvede-gorustu-1076060841.html
Paşinyan ve Zelenskiy Granada'daki zirvede görüştü
Paşinyan ve Zelenskiy Granada'daki zirvede görüştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Granada'daki zirvede bir görüşme gerçekleştirdi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T16:38+0300
2023-10-05T16:38+0300
2023-10-05T16:38+0300
dünya
ukrayna
ermenistan
vladimir zelenskiy
paşinyan
granada
avrupa siyasi topluluğu (ast)
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/11/1056425746_0:73:1415:869_1920x0_80_0_0_ab6c05da8b7ae99a482c6fbb3e0abfa5.jpg
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.Ermenistan menşeili bir kaynaktan aktarılan bilgiye göre internette fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası iki ismin Granada'da bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi henüz kaydedilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231005/avrupa-birliginden-azerbaycansiz-karabag-toplantisi-1076054823.html
ukrayna
ermenistan
granada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/11/1056425746_80:0:1335:941_1920x0_80_0_0_60ef253c161952e03a3eaa40d46561b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ermenistan, vladimir zelenskiy, paşinyan, granada, avrupa siyasi topluluğu (ast), avrupa birliği
ukrayna, ermenistan, vladimir zelenskiy, paşinyan, granada, avrupa siyasi topluluğu (ast), avrupa birliği
Paşinyan ve Zelenskiy Granada'daki zirvede görüştü
Abone ol
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Granada'daki zirvede bir görüşme gerçekleştirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.
Ermenistan menşeili bir kaynaktan aktarılan bilgiye göre internette fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası iki ismin Granada'da bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi henüz kaydedilmedi.