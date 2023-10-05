https://sputniknews.com.tr/20231005/pasinyan-ve-zelenskiy-granadadaki-zirvede-gorustu-1076060841.html

Paşinyan ve Zelenskiy Granada'daki zirvede görüştü

Paşinyan ve Zelenskiy Granada'daki zirvede görüştü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Granada'daki zirvede bir görüşme gerçekleştirdi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T16:38+0300

2023-10-05T16:38+0300

2023-10-05T16:38+0300

dünya

ukrayna

ermenistan

vladimir zelenskiy

paşinyan

granada

avrupa siyasi topluluğu (ast)

avrupa birliği

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.Ermenistan menşeili bir kaynaktan aktarılan bilgiye göre internette fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası iki ismin Granada'da bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi henüz kaydedilmedi.

https://sputniknews.com.tr/20231005/avrupa-birliginden-azerbaycansiz-karabag-toplantisi-1076054823.html

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ukrayna, ermenistan, vladimir zelenskiy, paşinyan, granada, avrupa siyasi topluluğu (ast), avrupa birliği