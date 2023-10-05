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Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 6 derece birden artacak
Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 6 derece birden artacak
Meteoroloji'nin yeni hava durumu tahmin raporuna göre, yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu bölgesi için sis ve pus uyarısı yapılırken hava sıcaklıklarının 6 derece... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T06:59+0300
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türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, 9 Eylül pazartesi gününe kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor. Son değerlendirmelere göre bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 27°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 24°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 25°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 22°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluANTALYA °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 22°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CAz bulutluKONYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 20°CAz bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 23°CAz bulutluKASTAMONU °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSİNOP °C, 23°CAz bulutluZONGULDAK °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 24°CAz bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 22°CAz bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliKARS °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 24°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 6 derece birden artacak

06:59 05.10.2023
© AASıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© AA
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Meteoroloji'nin yeni hava durumu tahmin raporuna göre, yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu bölgesi için sis ve pus uyarısı yapılırken hava sıcaklıklarının 6 derece birden aratacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, 9 Eylül pazartesi gününe kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor. Son değerlendirmelere göre bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 20°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu
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