https://sputniknews.com.tr/20231005/meteoroloji-il-il-acikladi-hava-sicakliklari-6-derece-birden-artacak-1076039090.html

Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 6 derece birden artacak

Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 6 derece birden artacak

Meteoroloji'nin yeni hava durumu tahmin raporuna göre, yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu bölgesi için sis ve pus uyarısı yapılırken hava sıcaklıklarının 6 derece... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T06:59+0300

2023-10-05T06:59+0300

2023-10-05T06:59+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, 9 Eylül pazartesi gününe kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor. Son değerlendirmelere göre bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 27°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 24°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 25°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 22°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluANTALYA °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 22°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CAz bulutluKONYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 20°CAz bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 23°CAz bulutluKASTAMONU °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSİNOP °C, 23°CAz bulutluZONGULDAK °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 24°CAz bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 22°CAz bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliKARS °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 24°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20231004/meteorolojiden-bircok-il-icin-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-olacak--1076003460.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu