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Meteoroloji'den birçok il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji'den birçok il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji, 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. 7 il için sağanak yağış uyarısı verilirken yağışlı havanın perşembe gününden itibaren yurdu terk edeceği... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T06:27+0300
2023-10-04T06:27+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yağışlı hava İstanbul'u terk ederken 7 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Sarı kodlu uyarı yapılan illerMeteoroloji Ağrı, Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarıda bulundu.Öte yandan Meteoroloji 4-8 Ekim haftalık hava durumu raporunu da paylaştı. Perşembe günü yağışlı hava yurdu terk ederken hafta sonunda İstanbul'u yağış bekliyor. Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 26°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 24°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 24°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA °C, 24°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 21°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 28°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 28°CParçalı bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 29°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 21°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 23°CAz bulutluKONYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 18°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 22°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 20°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 23°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 21°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 20°CParçalı bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 22°CParçalı bulutluVAN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 26°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 26°CParçalı bulutluSİİRT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 26°CParçalı bulutluSarı kod uyarısı nedir?Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
https://sputniknews.com.tr/20231003/meteorolojiden-17-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-sicaklik-5-derece-birden-azalacak-1075969957.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji'den birçok il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli olacak

06:27 04.10.2023
© AA / Kadir Kemal BeharYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AA / Kadir Kemal Behar
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Meteoroloji, 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. 7 il için sağanak yağış uyarısı verilirken yağışlı havanın perşembe gününden itibaren yurdu terk edeceği tahmininde bulunuldu. Öte yandan hafta sonunda İstanbul'da yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yağışlı hava İstanbul'u terk ederken 7 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller

Meteoroloji Ağrı, Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Öte yandan Meteoroloji 4-8 Ekim haftalık hava durumu raporunu da paylaştı. Perşembe günü yağışlı hava yurdu terk ederken hafta sonunda İstanbul'u yağış bekliyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
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Meteoroloji'den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sıcaklık 5 derece birden azalacak
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