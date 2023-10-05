https://sputniknews.com.tr/20231005/ingiltere-basbakani-sunak-insanlarin-istedikleri-cinsiyetten-olabilecegine-zorla-inandirilmamaliyiz-1076071560.html

İngiltere Başbakanı Sunak: İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız

İngiltere Başbakanı Sunak: İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız. Erkek erkektir ve kadın kadındır." dedi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T21:08+0300

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sunak

rishi sunak

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İngiliz basınında yer alan habere göre, Sunak, basın toplantısında, ailenin önemine dikkati çekti.Sunak, "Ebeveynler, okulda çocuklarına ilişkiler hakkında neler anlatıldığını ve hastalar hastanelerde 'kadın ve erkek' dendiğinde neden bahsedildiğini bilmeli" ifadesini kullandı.Başbakan Sunak, "İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız. Erkek erkektir ve kadın kadındır" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231001/ingiltere-basbakani-sunak-ukraynaya-asker-gondermemiz-soz-konusu-degil-1075922828.html

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