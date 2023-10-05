https://sputniknews.com.tr/20231005/ingiltere-basbakani-sunak-insanlarin-istedikleri-cinsiyetten-olabilecegine-zorla-inandirilmamaliyiz-1076071560.html
İngiltere Başbakanı Sunak: İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız
İngiltere Başbakanı Sunak: İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız. Erkek erkektir ve kadın kadındır." dedi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T21:08+0300
2023-10-05T21:08+0300
2023-10-05T21:08+0300
sunak
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İngiliz basınında yer alan habere göre, Sunak, basın toplantısında, ailenin önemine dikkati çekti.Sunak, "Ebeveynler, okulda çocuklarına ilişkiler hakkında neler anlatıldığını ve hastalar hastanelerde 'kadın ve erkek' dendiğinde neden bahsedildiğini bilmeli" ifadesini kullandı.Başbakan Sunak, "İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız. Erkek erkektir ve kadın kadındır" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231001/ingiltere-basbakani-sunak-ukraynaya-asker-gondermemiz-soz-konusu-degil-1075922828.html
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İngiltere Başbakanı Sunak: İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız. Erkek erkektir ve kadın kadındır." dedi.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Sunak, basın toplantısında, ailenin önemine dikkati çekti.
Sunak, "Ebeveynler, okulda çocuklarına ilişkiler hakkında neler anlatıldığını ve hastalar hastanelerde 'kadın ve erkek' dendiğinde neden bahsedildiğini bilmeli" ifadesini kullandı.
Başbakan Sunak, "İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız. Erkek erkektir ve kadın kadındır" değerlendirmesinde bulundu.