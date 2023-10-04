Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuğa emdirilmiş 1 ton uyuşturucuya el koyuldu
© X/Prof. Dr. Ömer BolatGümrük Muhafaza birimleri tarafından Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza birimleri tarafından Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin "Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza birimlerince Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Bolat, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Sarp Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:
"Gümrük Muhafaza birimlerimizce Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen yakalamada, 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş şekilde yurda sokulmaya çalışılan, piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon lira civarında olduğu tahmin edilen metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz."
Gümrük Muhafaza birimlerimizce Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen yakalamada, 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş şekilde yurda sokulmaya çalışılan, piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL civarında olduğu tahmin edilen metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele… pic.twitter.com/tiDufqdDRq— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) October 4, 2023