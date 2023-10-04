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https://sputniknews.com.tr/20231004/sarp-gumruk-kapisinda-pamuga-emdirilmis-1-ton-uyusturucuya-el-koyuldu-1076029983.html
Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuğa emdirilmiş 1 ton uyuşturucuya el koyuldu
Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuğa emdirilmiş 1 ton uyuşturucuya el koyuldu
Gümrük Muhafaza birimleri tarafından Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
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ömer bolat
gümrük muhafaza
pamuk
sarp gümrük kapısı
metamfetamin
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza birimlerince Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.Bolat, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Sarp Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin bilgi verdi.Bakan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:
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ömer bolat, gümrük muhafaza, pamuk, sarp gümrük kapısı, metamfetamin
ömer bolat, gümrük muhafaza, pamuk, sarp gümrük kapısı, metamfetamin

Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuğa emdirilmiş 1 ton uyuşturucuya el koyuldu

19:07 04.10.2023
© X/Prof. Dr. Ömer BolatGümrük Muhafaza birimleri tarafından Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza birimleri tarafından Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© X/Prof. Dr. Ömer Bolat
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Gümrük Muhafaza birimleri tarafından Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin "Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza birimlerince Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Bolat, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Sarp Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:
"Gümrük Muhafaza birimlerimizce Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen yakalamada, 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş şekilde yurda sokulmaya çalışılan, piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon lira civarında olduğu tahmin edilen metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz."
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