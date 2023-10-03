https://sputniknews.com.tr/20231003/varis-coraplarindan-7-milyon-552-bin-tllik-15-adet-kol-saati-cikti-1075996549.html

Varis çoraplarından 7 milyon 552 bin TL’lik 15 adet kol saati çıktı

Varis çoraplarından 7 milyon 552 bin TL’lik 15 adet kol saati çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri operasyonda lüks bir markaya ait orijinal olduğu tespit edilen 7... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T20:08+0300

2023-10-03T20:08+0300

2023-10-03T20:12+0300

türkiye

varis

çorap

sabiha gökçen havalimanı

ticaret bakanlığı

gümrük muhafaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075996391_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_88567421b8df6646f4724b10b2152e31.jpg

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, piyasa değeri 7 milyon 552 bin lira olan 15 kol saati ele geçirildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dubai Havalimanı'ndan gelen yabancı uyruklu bir şahıs, yakın takibe alındı.Pasaport kontrollerinde, şahsın Türkiye'ye çok sık giriş-çıkış yaptığını tespit eden ekipler, bu kişiye ait valizleri kontrol amaçlı x-ray taramasına sevk etti.Şahsın üzerinde yapılan aramada, giydiği varis çoraplarına gizlenmiş, orijinal olduğu tespit edilen ve lüks bir markaya ait 15 kol saatine el konuldu. Saatlerin piyasa değerinin 7 milyon 552 bin lira olduğu belirlendi.Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230930/gumruk-kapilarinda-28-milyon-liralik-kacak-esyaya-el-konuldu-1075908908.html

türkiye

sabiha gökçen havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

varis, çorap, sabiha gökçen havalimanı, ticaret bakanlığı, gümrük muhafaza