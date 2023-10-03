https://sputniknews.com.tr/20231003/varis-coraplarindan-7-milyon-552-bin-tllik-15-adet-kol-saati-cikti-1075996549.html
Varis çoraplarından 7 milyon 552 bin TL’lik 15 adet kol saati çıktı
Varis çoraplarından 7 milyon 552 bin TL’lik 15 adet kol saati çıktı
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri operasyonda lüks bir markaya ait orijinal olduğu tespit edilen 7... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T20:08+0300
2023-10-03T20:08+0300
2023-10-03T20:12+0300
türkiye
varis
çorap
sabiha gökçen havalimanı
ticaret bakanlığı
gümrük muhafaza
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, piyasa değeri 7 milyon 552 bin lira olan 15 kol saati ele geçirildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dubai Havalimanı'ndan gelen yabancı uyruklu bir şahıs, yakın takibe alındı.Pasaport kontrollerinde, şahsın Türkiye'ye çok sık giriş-çıkış yaptığını tespit eden ekipler, bu kişiye ait valizleri kontrol amaçlı x-ray taramasına sevk etti.Şahsın üzerinde yapılan aramada, giydiği varis çoraplarına gizlenmiş, orijinal olduğu tespit edilen ve lüks bir markaya ait 15 kol saatine el konuldu. Saatlerin piyasa değerinin 7 milyon 552 bin lira olduğu belirlendi.Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230930/gumruk-kapilarinda-28-milyon-liralik-kacak-esyaya-el-konuldu-1075908908.html
türkiye
sabiha gökçen havalimanı
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varis, çorap, sabiha gökçen havalimanı, ticaret bakanlığı, gümrük muhafaza
varis, çorap, sabiha gökçen havalimanı, ticaret bakanlığı, gümrük muhafaza
Varis çoraplarından 7 milyon 552 bin TL’lik 15 adet kol saati çıktı
20:08 03.10.2023 (güncellendi: 20:12 03.10.2023) Abone ol
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri operasyonda lüks bir markaya ait orijinal olduğu tespit edilen 7 milyon 552 bin Türk Lirası değerinde 15 adet kol saatini varis çoraplarında gizleyen şahsı tespit ederek yakaladı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, piyasa değeri 7 milyon 552 bin lira olan 15 kol saati ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dubai Havalimanı'ndan gelen yabancı uyruklu bir şahıs, yakın takibe alındı.
Pasaport kontrollerinde, şahsın Türkiye'ye çok sık giriş-çıkış yaptığını tespit eden ekipler, bu kişiye ait valizleri kontrol amaçlı x-ray taramasına sevk etti.
Şahsın üzerinde yapılan aramada, giydiği varis çoraplarına gizlenmiş, orijinal olduğu tespit edilen ve lüks bir markaya ait 15 kol saatine el konuldu. Saatlerin piyasa değerinin 7 milyon 552 bin lira olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.