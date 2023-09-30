https://sputniknews.com.tr/20230930/gumruk-kapilarinda-28-milyon-liralik-kacak-esyaya-el-konuldu-1075908908.html

Gümrük kapılarında 28 milyon liralık kaçak eşyaya el konuldu

Gümrük kapılarında 28 milyon liralık kaçak eşyaya el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlarda, Habur ve Türkgözü gümrük kapılarında toplam 28 milyon 75 bin lira değerinde kaçak... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T18:18+0300

2023-09-30T18:18+0300

2023-09-30T18:18+0300

türkiye

kaçak

gümrük

eşya

oyun konsolu

tütün

ayakkabı

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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkgözü Gümrük Kapısı'nda şüpheli olarak belirlenen TIR yakın takibe alındı. Pasaport ve gümrük tescil işlemlerinin ardından araç sürücüsü ekiplere 'araçta gümrüğe tabi bir eşya olmadığı' beyanında bulundu. X-ray taramasına sevk edilen dorsede şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi. Detaylı kontrol edilmek üzere arama hangarına alınan araçta kaçak getirildiği belirlenen toplam 121 bin 560 paket elektronik sigara tütünü, 312 adet elektronik sigara, bin 47 kutudan oluşan 209 kilo nargile tütünü, 48 kilo inka fıstığı yağı ve 79 çift ayakkabı ele geçirildi. Yapılan tespitlerde ele geçirilen kaçak eşyanın 21 milyon 465 bin lira değerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma Posof Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor. Habur Gümrük Kapısı'nda 6 milyon 610 bin lira değerinde oyun konsoluHabur’da gerçekleştirilen yakalamada ise kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analiz ve hedefleme çalışmaları neticesine Irak’tan Habur Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR mercek altına aldı. Şahsın pasaport ve giriş işlemlerine müteakip ekiplerin şüphelenmesi üzerine tır x-ray tarama sistemine sevk edildi. Şüpheli yoğunlukların görüldüğü yerde detaylı inceleme yapan ekipler muhtelif eşyaların içine gizlenmiş vaziyette beyan harici olduğu tespit edilen toplam 425 adet oyun konsolu ele geçirdi. Ele geçirilen oyun konsollarının piyasa değeri yaklaşık olarak 6 milyon 610 bin lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmaya Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen iki yakalamada ele geçirilen kaçak eşyaların toplam değerinin 28 milyon 75 bin lira değerinde olduğu tespit edildi.

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kaçak, gümrük, eşya, oyun konsolu, tütün, ayakkabı