https://sputniknews.com.tr/20231004/diplomatik-kaynak-acikladi-karadeniz-tahil-koridorunun-kaderi-ne-olur-1076014939.html
Diplomatik kaynak açıkladı: Karadeniz Tahıl Koridoru’nun kaderi ne olur?
Diplomatik kaynak açıkladı: Karadeniz Tahıl Koridoru’nun kaderi ne olur?
Başkent Ankara’da tahıl anlaşmasının yeniden başlatılmasına ilişkin müzakerelerde yer alan diplomatik kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, Karadeniz Tahıl... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T15:10+0300
2023-10-04T15:10+0300
2023-10-04T15:10+0300
dünya
karadeniz tahıl koridoru
türkiye
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
tahıl anlaşması
birleşmiş milletler (bm)
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Müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin beklentilerin bu yılın sonunda ortaya çıkabileceğine değinen yetkili, bununla birlikte şu anda hiçbir ilerleme gözlemlenmediğini de kaydederek, “Yıl sonuna kadar bu süreçte netlik olması muhtemel, ancak artık ilerleme hakkında herhangi olumlu gelişme yaşandığını söylemek güç” ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin Rusya'nın tahıl ihracatıyla ilgili hususları uygulamaya hazır olup olmadığı konusunda da henüz herhangi bir netlik olmadığının altını çizen kaynak, bu konuda yorum yapmanın zor olduğunun altını çizdi.Rusya, Karadeniz Tahıl Girişimi olarak da adlandırılan tahıl anlaşmasının yalnızca zengin ülkeler için bir proje haline geldiğine dikkat çekmiş, fakir ülkelerin bu anlaşmadan pay almadığını bildirerek 18 Temmuz'da anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmada Moskova ile ilgili şartların Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarına rağmen yerine getirilmediğini vurguladığı konuşmasında, Batılı ülkelerin vaatlerini yerine getiremeyeceğini kaydetmişti.Putin, Batı'nın Ukrayna tahılının çoğunu kendine sakladığını, anlaşmanın ana hedefinin ise Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl sağlamak olduğunu hatırlattı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 23 Eylül'de yaptığı açıklamada, tahıl anlaşmasının Rusya’yı ilgilendiren kısmının faaliyete geçmesi halinde Moskova’nın anlaşmaya derhal geri döneceğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230919/ab-tahil-konusunda-anlasmaya-varma-ihtimalimiz-yok-1075590188.html
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karadeniz tahıl koridoru, türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, tahıl anlaşması, birleşmiş milletler (bm)
karadeniz tahıl koridoru, türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, tahıl anlaşması, birleşmiş milletler (bm)
Diplomatik kaynak açıkladı: Karadeniz Tahıl Koridoru’nun kaderi ne olur?
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Başkent Ankara’da tahıl anlaşmasının yeniden başlatılmasına ilişkin müzakerelerde yer alan diplomatik kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, Karadeniz Tahıl Koridoru’nun kaderinin yıl sonunda netlik kazanabileceğini söyledi.
Müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin beklentilerin bu yılın sonunda ortaya çıkabileceğine değinen yetkili, bununla birlikte şu anda hiçbir ilerleme gözlemlenmediğini de kaydederek, “Yıl sonuna kadar bu süreçte netlik olması muhtemel, ancak artık ilerleme hakkında herhangi olumlu gelişme yaşandığını söylemek güç” ifadelerini kullandı.
Batılı ülkelerin Rusya'nın tahıl ihracatıyla ilgili hususları uygulamaya hazır olup olmadığı konusunda da henüz herhangi bir netlik olmadığının altını çizen kaynak, bu konuda yorum yapmanın zor olduğunun altını çizdi.
Rusya, Karadeniz Tahıl Girişimi olarak da adlandırılan tahıl anlaşmasının yalnızca zengin ülkeler için bir proje haline geldiğine dikkat çekmiş, fakir ülkelerin bu anlaşmadan pay almadığını bildirerek 18 Temmuz'da anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmada Moskova ile ilgili şartların Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarına rağmen yerine getirilmediğini vurguladığı konuşmasında, Batılı ülkelerin vaatlerini yerine getiremeyeceğini kaydetmişti.
Putin, Batı'nın Ukrayna tahılının çoğunu kendine sakladığını, anlaşmanın ana hedefinin ise Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl sağlamak olduğunu hatırlattı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 23 Eylül'de yaptığı açıklamada, tahıl anlaşmasının Rusya’yı ilgilendiren kısmının faaliyete geçmesi halinde Moskova’nın anlaşmaya derhal geri döneceğinin altını çizdi.