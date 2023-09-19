https://sputniknews.com.tr/20230919/ab-tahil-konusunda-anlasmaya-varma-ihtimalimiz-yok-1075590188.html

AB: Tahıl konusunda anlaşmaya varma ihtimalimiz yok

AB: Tahıl konusunda anlaşmaya varma ihtimalimiz yok

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, tahıl anlaşması konusunda Rusya’yla anlaşmaya varma ihtimalini görmediğini belirtti. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T11:57+0300

2023-09-19T11:57+0300

2023-09-19T11:57+0300

ab

tahıl

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karadeniz tahıl koridoru

tahıl ihracatı

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rusya

avrupa birliği

dünya

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, New York’taki basın toplantısında, “Rusya şart koştu. Açıkçası bunun bir şart, bir kısıtlama ya da yaptırımların kaldırılması meselesi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaptırımlarımız gıda ve gübre ihracatını etkilemiyor” ifadesini kullandı.Borrell, “Bu yüzden bahane ve yanlış argümanlar aramayın. Rusya ile anlaşmaya varma ihtimalimiz yok çünkü bunu istemediklerine yürekten inanıyorum” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230918/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-13-concordia-yillik-zirvesinde-konusuyor-1075575769.html

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avrupa birliği

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ab, tahıl, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, rusya, avrupa birliği