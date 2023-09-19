https://sputniknews.com.tr/20230919/ab-tahil-konusunda-anlasmaya-varma-ihtimalimiz-yok-1075590188.html
AB: Tahıl konusunda anlaşmaya varma ihtimalimiz yok
AB: Tahıl konusunda anlaşmaya varma ihtimalimiz yok
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, tahıl anlaşması konusunda Rusya’yla anlaşmaya varma ihtimalini görmediğini belirtti. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T11:57+0300
2023-09-19T11:57+0300
2023-09-19T11:57+0300
ab
tahıl
tahıl anlaşması
karadeniz tahıl koridoru
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
rusya
avrupa birliği
dünya
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, New York’taki basın toplantısında, “Rusya şart koştu. Açıkçası bunun bir şart, bir kısıtlama ya da yaptırımların kaldırılması meselesi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaptırımlarımız gıda ve gübre ihracatını etkilemiyor” ifadesini kullandı.Borrell, “Bu yüzden bahane ve yanlış argümanlar aramayın. Rusya ile anlaşmaya varma ihtimalimiz yok çünkü bunu istemediklerine yürekten inanıyorum” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230918/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-13-concordia-yillik-zirvesinde-konusuyor-1075575769.html
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ab, tahıl, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, rusya, avrupa birliği
ab, tahıl, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, rusya, avrupa birliği
AB: Tahıl konusunda anlaşmaya varma ihtimalimiz yok
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, tahıl anlaşması konusunda Rusya’yla anlaşmaya varma ihtimalini görmediğini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, New York’taki basın toplantısında, “Rusya şart koştu. Açıkçası bunun bir şart, bir kısıtlama ya da yaptırımların kaldırılması meselesi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaptırımlarımız gıda ve gübre ihracatını etkilemiyor” ifadesini kullandı.
Borrell, “Bu yüzden bahane ve yanlış argümanlar aramayın. Rusya ile anlaşmaya varma ihtimalimiz yok çünkü bunu istemediklerine yürekten inanıyorum” diye ekledi.