Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoruna geri dönülmeli, Afrika'ya daha fazla tahıl gönderilmeli

"Soçi ziyaretimde Sayın Putin ile Afrikalı kardeşlerimize yönelik 1 milyon ton tahıl sevkiyatını görüştük. Karadeniz koridorunda33 milyon ton Rusya’dan gelen tahıl var. Bunların yüzde 44’ü Avrupa’ya yüzde 14’ü bize bir o kadarı da Afrika ülkelerine gitti. Ama yeterli değil. Afrika ülkelerine çok daha fazlasını göndermemiz insani ve vicdani görevimiz olacaktır. Sayın Putin ile geçen pazartesi yaptığımız görüşmede bunları konuştuk. ve süratle yeniden tahıl koridorunu işletmeyi '1 milyon ton yetmez bunu daha artırmanızı rica ediyoruz' dedik. 'Telefon diplomasisi ile bu süreci işletmeyi ve bununla birlikte Rusya olarak üzerimize düşen görevi yerine getirelim dediler' ve böylece vedalaştık.