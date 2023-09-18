Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoruna geri dönülmeli, Afrika'ya daha fazla tahıl gönderilmeli
21:09 18.09.2023 (güncellendi: 21:28 18.09.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan
© AA
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New York’ta 13. Concordia Yıllık Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tahıl koridoruna geri dönülmeli, Afrika'ya daha fazla tahıl gönderilmeli" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Concordia Yıllık Zirvesi'nde kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar şöyle:
"Soçi ziyaretimde Sayın Putin ile Afrikalı kardeşlerimize yönelik 1 milyon ton tahıl sevkiyatını görüştük. Karadeniz koridorunda33 milyon ton Rusya’dan gelen tahıl var. Bunların yüzde 44’ü Avrupa’ya yüzde 14’ü bize bir o kadarı da Afrika ülkelerine gitti. Ama yeterli değil. Afrika ülkelerine çok daha fazlasını göndermemiz insani ve vicdani görevimiz olacaktır. Sayın Putin ile geçen pazartesi yaptığımız görüşmede bunları konuştuk. ve süratle yeniden tahıl koridorunu işletmeyi '1 milyon ton yetmez bunu daha artırmanızı rica ediyoruz' dedik. 'Telefon diplomasisi ile bu süreci işletmeyi ve bununla birlikte Rusya olarak üzerimize düşen görevi yerine getirelim dediler' ve böylece vedalaştık.
"İçinde bulunduğumuz kritik dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz.
Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşünü teşvik ediyoruz. 600 bine yaklaşan sayıya kalıcı konutların bitmesiyle 1 milyon kişi eklenecek.
(Türkiye-ABD) Her iki ülke için de tehdit kaynağı olan terör konusunda işbirliğimizi güçlendireceğiz. ABD ile işbirliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Biden'la görüşmelerde tıkanıklıkların önemli kısmını aştık, temaslarımızı arttırma kararı aldık."