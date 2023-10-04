https://sputniknews.com.tr/20231004/atacms-teslimatlari-konusunda-biden-abd-zelenskiynin-askeri-yardim-talepleri-uzerinde-calisti-1076032691.html

ATACMS teslimatları konusunda Biden: ABD, Zelenskiy'nin askeri yardım talepleri üzerinde çalıştı

ATACMS teslimatları konusunda Biden: ABD, Zelenskiy'nin askeri yardım talepleri üzerinde çalıştı

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Ukrayna'nın talepleri üzerinde ABD'nin çalıştığını ifade etti. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T21:46+0300

2023-10-04T21:46+0300

2023-10-04T21:46+0300

ukrayna krizi

ukrayna

joe biden

abd

vladimir zelenskiy

kiev

ukrayna ordusu

atacms füzeleri

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ABD Başkanı Joe Biden, ATACMS operasyonel-taktik füzelerinin Ukrayna'ya teslimatına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikine ilişkin Vladimir Zelenskiy'den gelen tüm talepler üzerinde çalıştığını söyledi.Biden gazetecilere verdiği demeçte, "Zelenskiy ile konuştum ve istediği her şey üzerinde çalıştık" açıklamasında bulundu.ABD, yaklaşık 300 kilometre menzilli ATACMS operasyonel-taktik füzelerinin Ukrayna'ya teslim edileceğini henüz açıklamadı ancak yerel medya böyle bir karara yakın olduğunu söylüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230924/eski-cia-analisti-rusya-ukraynaya-verilen-atacms-fuzelerini-iha-yardimiyla-imha-edecek-1075729360.html

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ukrayna, joe biden, abd, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna ordusu, atacms füzeleri