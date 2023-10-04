https://sputniknews.com.tr/20231004/atacms-teslimatlari-konusunda-biden-abd-zelenskiynin-askeri-yardim-talepleri-uzerinde-calisti-1076032691.html
ATACMS teslimatları konusunda Biden: ABD, Zelenskiy'nin askeri yardım talepleri üzerinde çalıştı
ATACMS teslimatları konusunda Biden: ABD, Zelenskiy'nin askeri yardım talepleri üzerinde çalıştı
ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Ukrayna'nın talepleri üzerinde ABD'nin çalıştığını ifade etti. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T21:46+0300
2023-10-04T21:46+0300
2023-10-04T21:46+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, ATACMS operasyonel-taktik füzelerinin Ukrayna'ya teslimatına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikine ilişkin Vladimir Zelenskiy'den gelen tüm talepler üzerinde çalıştığını söyledi.Biden gazetecilere verdiği demeçte, "Zelenskiy ile konuştum ve istediği her şey üzerinde çalıştık" açıklamasında bulundu.ABD, yaklaşık 300 kilometre menzilli ATACMS operasyonel-taktik füzelerinin Ukrayna'ya teslim edileceğini henüz açıklamadı ancak yerel medya böyle bir karara yakın olduğunu söylüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230924/eski-cia-analisti-rusya-ukraynaya-verilen-atacms-fuzelerini-iha-yardimiyla-imha-edecek-1075729360.html
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ukrayna, joe biden, abd, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna ordusu, atacms füzeleri
ukrayna, joe biden, abd, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna ordusu, atacms füzeleri
ATACMS teslimatları konusunda Biden: ABD, Zelenskiy'nin askeri yardım talepleri üzerinde çalıştı
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ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Ukrayna'nın talepleri üzerinde ABD'nin çalıştığını ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, ATACMS operasyonel-taktik füzelerinin Ukrayna'ya teslimatına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikine ilişkin Vladimir Zelenskiy'den gelen tüm talepler üzerinde çalıştığını söyledi.
Biden gazetecilere verdiği demeçte, "Zelenskiy ile konuştum ve istediği her şey üzerinde çalıştık" açıklamasında bulundu.
ABD, yaklaşık 300 kilometre menzilli ATACMS operasyonel-taktik füzelerinin Ukrayna'ya teslim edileceğini henüz açıklamadı ancak yerel medya böyle bir karara yakın olduğunu söylüyor.