https://sputniknews.com.tr/20230924/eski-cia-analisti-rusya-ukraynaya-verilen-atacms-fuzelerini-iha-yardimiyla-imha-edecek-1075729360.html

Eski CIA analisti: Rusya, Ukrayna’ya verilen ATACMS füzelerini İHA yardımıyla imha edecek

Eski CIA analisti: Rusya, Ukrayna’ya verilen ATACMS füzelerini İHA yardımıyla imha edecek

ABD’nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski analisti Larry Johnson, Dialogue Works adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Rus insansız hava araçlarının... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T20:42+0300

2023-09-24T20:42+0300

2023-09-24T20:42+0300

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ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi) füzelerinin cephedeki durumu değiştirmeyeceğine dikkat çeken Johnson, “Bu füzelerin menzilleri 190 mil yani yaklaşık 260 kilometre. Bu füzeler ancak ön cepheye yaklaştıkları takdirde Rusya topraklarını vurabilir. Cephe hattına ne kadar yakınsa o kadar fazla Rus topraklarını vurabilme kabiliyetine kavuşabilir” dedi.Uzman, bununla birlikte ATACMS füzelerinin ateşlenebileceği M142 Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) gibi sistemlerin ön cepheye yaklaştıkça daha savunmasız hale geleceklerini vurgularken, ardından Rus insansız hava araçları tarafından kolayca yok edileceklerinin altını çizdi.Daha uzun menzilli füze tedariklerine başlayan Batı’nın aslında bundan sonra ne yapacağını artık bilmedediğine değinen Johnson, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'yı yeneceğini içtenlikle umduğunu kaydederek, “Ancak ABD için herşey tam tersi şekilde gelişti ve şimdi Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini savaş alanına geri döndürmek için mümkün olan her yolu deniyorlar” ifadelerini kullandı.Geçen günlerde İngiliz medyasının ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya ATACMS operasyonel-taktik füzeleri göndermeye karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230916/ukrayna-disisleri-bakanligi-kiev-yakinda-abdden-atacms-fuzeleri-alacak-1075517681.html

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