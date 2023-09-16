https://sputniknews.com.tr/20230916/ukrayna-disisleri-bakanligi-kiev-yakinda-abdden-atacms-fuzeleri-alacak-1075517681.html
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Kiev yakında ABD'den ATACMS füzeleri alacak
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Kiev yakında ABD'den ATACMS füzeleri alacak
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikolenko, ABD ile ATACMS füzeleri konusunda müzakerelerin devam ettiğini, Kiev’in yakında bu füzeleri alacağını belirtti. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T11:42+0300
2023-09-16T11:42+0300
2023-09-16T11:42+0300
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oleg nikolenko
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atacms füzeleri
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, ABD ile Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS füzelerinin tedariki konusundaki müzakerelerin devam ettiğini, Kiev'in bu tür silahları yakında alacağını söyledi.‘Ukrayna tarafının ABD Başkanı Joe Biden'ın’dan ne isteyeceği’ sorusunu sözcü, “ABD ile ATACMS tedarikini görüşüyoruz. Müzakereler sürüyor ve yakında bu silahları alacağız” şeklinde yanıtladı.Nikolenko, Zelenskiy'in ABD'ye yapacağı ziyaret sırasında BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacağı ve mümkün olduğu kadar çok ülkeyi ‘barış planına’ dahil etmeye çalışacağını vurguladı.Daha önce Batı basını, Ukrayna'nın 19-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak BM Genel Kurulu öncesinde uzun menzilli ATACMS füzelerinin tedarikine onay vermesi için ABD'ye baskı yaptığını öne sürmüştü.21 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden, Vladimir Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da kabul edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230916/rus-vekil-seremet-bati-fuzeleriyle-kirima-yapilan-saldirilar-yanitsiz-birakilmayacak-1075515318.html
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ukrayna, ukrayna krizi, oleg nikolenko, joe biden, abd, atacms füzeleri, vladimir zelenskiy, kiev, beyaz saray, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, ziyaret, resmi ziyaret
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Kiev yakında ABD'den ATACMS füzeleri alacak
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikolenko, ABD ile ATACMS füzeleri konusunda müzakerelerin devam ettiğini, Kiev’in yakında bu füzeleri alacağını belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, ABD ile Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS füzelerinin tedariki konusundaki müzakerelerin devam ettiğini, Kiev'in bu tür silahları yakında alacağını söyledi.
‘Ukrayna tarafının ABD Başkanı Joe Biden'ın’dan ne isteyeceği’ sorusunu sözcü, “ABD ile ATACMS tedarikini görüşüyoruz. Müzakereler sürüyor ve yakında bu silahları alacağız” şeklinde yanıtladı.
Nikolenko, Zelenskiy'in ABD'ye yapacağı ziyaret sırasında BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacağı ve mümkün olduğu kadar çok ülkeyi ‘barış planına’ dahil etmeye çalışacağını vurguladı.
Daha önce Batı basını, Ukrayna'nın 19-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak BM Genel Kurulu öncesinde uzun menzilli ATACMS füzelerinin tedarikine onay vermesi için ABD'ye baskı yaptığını öne sürmüştü.
21 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden, Vladimir Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da kabul edecek.