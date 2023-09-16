https://sputniknews.com.tr/20230916/rus-vekil-seremet-bati-fuzeleriyle-kirima-yapilan-saldirilar-yanitsiz-birakilmayacak-1075515318.html
Rus vekil Şeremet: Batı füzeleriyle Kırım'a yapılan saldırılar yanıtsız bırakılmayacak
Rus vekil Şeremet: Batı füzeleriyle Kırım'a yapılan saldırılar yanıtsız bırakılmayacak
Duma milletvekili Şeremet, Batı füzeleriyle Kırım'a yönelik saldırılara sert şekilde yanıt verileceğini belirtti. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T10:07+0300
2023-09-16T10:07+0300
2023-09-16T10:07+0300
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Batı füzeleriyle Kırım'a yönelik saldırıların sonuçları konusunda uyardı.Sputnik’e konuşan Şeremet, “Batı'nın deli Zelenskiy'yi kontrol etmediğini, füzelerin sadece savaş alanında kullanılacağı yönündeki açıklamalarının hiç bir değerinin olmadığını görüyoruz. Füzeleri Ukraynalı teröristler tarafından Kırım'a saldırmak için kullanılan ülkeler, askeri çatışmanın tarafı olarak tanınmalı ve bu ülkelerle diplomatik ve ticari ilişkiler kesilmelidir. Her türlü saldırıya en sert cevabı vermeliyiz” dedi.Şeremet, Batılı ülkelerin, Rusya'ya yönelik tek bir saldırgan eylemin bile cezasız kalmayacağını ve misliyle yanıt verileceğini bir kez daha anlamaları gerektiğine vurguladı.Daha önce, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Kırım ve Sevastopol'daki ‘sivil olmayan tesislere’ yönelik saldırıların Batılı silahlarla gerçekleştirildiğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230914/ukraynadan-yeni-saldiri-girisimleri-karadenizde-5-insansiz-hucumbot-kirimda-11-iha-imha-edildi-1075466551.html
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Rus vekil Şeremet: Batı füzeleriyle Kırım'a yapılan saldırılar yanıtsız bırakılmayacak
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Duma milletvekili Şeremet, Batı füzeleriyle Kırım'a yönelik saldırılara sert şekilde yanıt verileceğini belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Batı füzeleriyle Kırım'a yönelik saldırıların sonuçları konusunda uyardı.
Sputnik’e konuşan Şeremet, “Batı'nın deli Zelenskiy'yi kontrol etmediğini, füzelerin sadece savaş alanında kullanılacağı yönündeki açıklamalarının hiç bir değerinin olmadığını görüyoruz. Füzeleri Ukraynalı teröristler tarafından Kırım'a saldırmak için kullanılan ülkeler, askeri çatışmanın tarafı olarak tanınmalı ve bu ülkelerle diplomatik ve ticari ilişkiler kesilmelidir. Her türlü saldırıya en sert cevabı vermeliyiz” dedi.
Şeremet, Batılı ülkelerin, Rusya'ya yönelik tek bir saldırgan eylemin bile cezasız kalmayacağını ve misliyle yanıt verileceğini bir kez daha anlamaları gerektiğine vurguladı.
Daha önce, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Kırım ve Sevastopol'daki ‘sivil olmayan tesislere’ yönelik saldırıların Batılı silahlarla gerçekleştirildiğini ifade etmişti.