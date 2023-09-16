https://sputniknews.com.tr/20230916/rus-vekil-seremet-bati-fuzeleriyle-kirima-yapilan-saldirilar-yanitsiz-birakilmayacak-1075515318.html

Rus vekil Şeremet: Batı füzeleriyle Kırım'a yapılan saldırılar yanıtsız bırakılmayacak

Rus vekil Şeremet: Batı füzeleriyle Kırım'a yapılan saldırılar yanıtsız bırakılmayacak

Duma milletvekili Şeremet, Batı füzeleriyle Kırım'a yönelik saldırılara sert şekilde yanıt verileceğini belirtti. 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T10:07+0300

2023-09-16T10:07+0300

2023-09-16T10:07+0300

rus

mihail şeremet

duma

füze

kırım

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073647594_0:0:3635:2046_1920x0_80_0_0_97e97e2a7b823c5b50b39e6580858fd9.jpg

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Batı füzeleriyle Kırım'a yönelik saldırıların sonuçları konusunda uyardı.Sputnik’e konuşan Şeremet, “Batı'nın deli Zelenskiy'yi kontrol etmediğini, füzelerin sadece savaş alanında kullanılacağı yönündeki açıklamalarının hiç bir değerinin olmadığını görüyoruz. Füzeleri Ukraynalı teröristler tarafından Kırım'a saldırmak için kullanılan ülkeler, askeri çatışmanın tarafı olarak tanınmalı ve bu ülkelerle diplomatik ve ticari ilişkiler kesilmelidir. Her türlü saldırıya en sert cevabı vermeliyiz” dedi.Şeremet, Batılı ülkelerin, Rusya'ya yönelik tek bir saldırgan eylemin bile cezasız kalmayacağını ve misliyle yanıt verileceğini bir kez daha anlamaları gerektiğine vurguladı.Daha önce, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Kırım ve Sevastopol'daki ‘sivil olmayan tesislere’ yönelik saldırıların Batılı silahlarla gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230914/ukraynadan-yeni-saldiri-girisimleri-karadenizde-5-insansiz-hucumbot-kirimda-11-iha-imha-edildi-1075466551.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rus, mihail şeremet, duma, füze, kırım, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, rusya