https://sputniknews.com.tr/20230914/ukraynadan-yeni-saldiri-girisimleri-karadenizde-5-insansiz-hucumbot-kirimda-11-iha-imha-edildi-1075466551.html

Ukrayna'dan yeni saldırı girişimleri: Karadeniz'de 5 insansız hücumbot, Kırım'da 11 İHA imha edildi

Ukrayna'dan yeni saldırı girişimleri: Karadeniz'de 5 insansız hücumbot, Kırım'da 11 İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bu sabah saatlerinde yeni saldırı girişimlerinde bulunduğunu duyurdu. 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T11:18+0300

2023-09-14T11:18+0300

2023-09-14T11:18+0300

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna krizi

rusya

insansız hava aracı (iha)

insansız deniz aracı

silahlı insansız deniz aracı (sida)

rusya savunma bakanlığı

rusya karadeniz filosu

karadeniz filosu

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Bakanlığın açıklamasına göre saat 05.00 sularında Ukrayna ordusu, 5 insansız hücumbotla Karadeniz havzasında Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait Sergey Kotov devriye gemisine saldırmaya çalıştı.Hücumbotlar, gemiden açılan ateş sonucunda imha edilerek saldırı girişimi püskürtüldü.Kırım semalarında 5 İHA etkisiz hale getirildiSaat 05.30 civarındaysa Kırım'daki tesisler, 5 İHA'yla hedefe koyuldu.Rus hava savunma sistemleri, İHA'ları Kırım semalarında hedefe ulaşamadan imha etti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230914/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-2-iha-dusuruldu-1075457761.html

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