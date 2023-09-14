https://sputniknews.com.tr/20230914/ukraynadan-yeni-saldiri-girisimleri-karadenizde-5-insansiz-hucumbot-kirimda-11-iha-imha-edildi-1075466551.html
Ukrayna'dan yeni saldırı girişimleri: Karadeniz'de 5 insansız hücumbot, Kırım'da 11 İHA imha edildi
Ukrayna'dan yeni saldırı girişimleri: Karadeniz'de 5 insansız hücumbot, Kırım'da 11 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bu sabah saatlerinde yeni saldırı girişimlerinde bulunduğunu duyurdu. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T11:18+0300
2023-09-14T11:18+0300
2023-09-14T11:18+0300
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
insansız hava aracı (iha)
insansız deniz aracı
silahlı insansız deniz aracı (sida)
rusya savunma bakanlığı
rusya karadeniz filosu
karadeniz filosu
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Bakanlığın açıklamasına göre saat 05.00 sularında Ukrayna ordusu, 5 insansız hücumbotla Karadeniz havzasında Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait Sergey Kotov devriye gemisine saldırmaya çalıştı.Hücumbotlar, gemiden açılan ateş sonucunda imha edilerek saldırı girişimi püskürtüldü.Kırım semalarında 5 İHA etkisiz hale getirildiSaat 05.30 civarındaysa Kırım'daki tesisler, 5 İHA'yla hedefe koyuldu.Rus hava savunma sistemleri, İHA'ları Kırım semalarında hedefe ulaşamadan imha etti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230914/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-2-iha-dusuruldu-1075457761.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, insansız hava aracı (iha), insansız deniz aracı, silahlı insansız deniz aracı (sida), rusya savunma bakanlığı, rusya karadeniz filosu, karadeniz filosu
Ukrayna'dan yeni saldırı girişimleri: Karadeniz'de 5 insansız hücumbot, Kırım'da 11 İHA imha edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bu sabah saatlerinde yeni saldırı girişimlerinde bulunduğunu duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre saat 05.00 sularında Ukrayna ordusu, 5 insansız hücumbotla Karadeniz havzasında Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait Sergey Kotov devriye gemisine saldırmaya çalıştı.
Hücumbotlar, gemiden açılan ateş sonucunda imha edilerek saldırı girişimi püskürtüldü.
Kırım semalarında 5 İHA etkisiz hale getirildi
Saat 05.30 civarındaysa Kırım'daki tesisler, 5 İHA'yla hedefe koyuldu.
Rus hava savunma sistemleri, İHA'ları Kırım semalarında hedefe ulaşamadan imha etti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.