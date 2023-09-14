Ukrayna'dan yeni saldırı girişimleri: Karadeniz'de 5 insansız hücumbot, Kırım'da 11 İHA imha edildi

Türkiye
MEB duyurdu, şartlar belli oldu: Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ayasofya'da 50 yıl sürecek restorasyon çalışmaları başladı
07:10
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:18
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Yeni Anayasa teklifi ve Erdoğan'ın açıklamaları
12:02
94 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de ve dünyada karbon vergisi uygulamaları
07:05
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
AP Türkiye raporunda gözden kaçanlar
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
İYİ Parti'nin yerel seçim kararı
12:02
109 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
73 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230914/ukraynadan-yeni-saldiri-girisimleri-karadenizde-5-insansiz-hucumbot-kirimda-11-iha-imha-edildi-1075466551.html
Ukrayna'dan yeni saldırı girişimleri: Karadeniz'de 5 insansız hücumbot, Kırım'da 11 İHA imha edildi
Ukrayna'dan yeni saldırı girişimleri: Karadeniz'de 5 insansız hücumbot, Kırım'da 11 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bu sabah saatlerinde yeni saldırı girişimlerinde bulunduğunu duyurdu. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T11:18+0300
2023-09-14T11:18+0300
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
insansız hava aracı (iha)
insansız deniz aracı
silahlı insansız deniz aracı (sida)
rusya savunma bakanlığı
rusya karadeniz filosu
karadeniz filosu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075308_0:216:2874:1833_1920x0_80_0_0_529cc05343b71cc3e8bb13e653986407.jpg
Bakanlığın açıklamasına göre saat 05.00 sularında Ukrayna ordusu, 5 insansız hücumbotla Karadeniz havzasında Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait Sergey Kotov devriye gemisine saldırmaya çalıştı.Hücumbotlar, gemiden açılan ateş sonucunda imha edilerek saldırı girişimi püskürtüldü.Kırım semalarında 5 İHA etkisiz hale getirildiSaat 05.30 civarındaysa Kırım'daki tesisler, 5 İHA'yla hedefe koyuldu.Rus hava savunma sistemleri, İHA'ları Kırım semalarında hedefe ulaşamadan imha etti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230914/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-2-iha-dusuruldu-1075457761.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075308_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_f742340d95addcb58e735a3a94aa8724.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, insansız hava aracı (iha), insansız deniz aracı, silahlı insansız deniz aracı (sida), rusya savunma bakanlığı, rusya karadeniz filosu, karadeniz filosu
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, insansız hava aracı (iha), insansız deniz aracı, silahlı insansız deniz aracı (sida), rusya savunma bakanlığı, rusya karadeniz filosu, karadeniz filosu

Ukrayna'dan yeni saldırı girişimleri: Karadeniz'de 5 insansız hücumbot, Kırım'da 11 İHA imha edildi

11:18 14.09.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bu sabah saatlerinde yeni saldırı girişimlerinde bulunduğunu duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre saat 05.00 sularında Ukrayna ordusu, 5 insansız hücumbotla Karadeniz havzasında Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait Sergey Kotov devriye gemisine saldırmaya çalıştı.

Hücumbotlar, gemiden açılan ateş sonucunda imha edilerek saldırı girişimi püskürtüldü.

Kırım semalarında 5 İHA etkisiz hale getirildi

Saat 05.30 civarındaysa Kırım'daki tesisler, 5 İHA'yla hedefe koyuldu.

Rus hava savunma sistemleri, İHA'ları Kırım semalarında hedefe ulaşamadan imha etti.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Rus Hava Savunma Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait İHA'lar düşürüldü
01:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала