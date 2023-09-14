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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230914/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-2-iha-dusuruldu-1075457761.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait İHA'lar düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait İHA'lar düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesinde bölgesinin semalarında seyreden uçak tipi İHA'ları düşürdüğünü duyurdu. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T01:01+0300
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Savunma sistemlerinin, Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait 2 uçak tipi insansız hava aracının önlendiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, İHA'ların Brasovsky ve Starodubsky bölgeleri üzerinde imha edildiğini doğrulayarak, saldırıda herhangi bir can kaybı veya maddi hasarın yaşanmadığını belirtti.Savunma Bakanlığı daha sonra, tespit edilen ilk insansız hava araçlarından sonra yerel saatle yaklaşık olarak 00:30 ve 00:45 sularında Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA'ların Bryansk bölgesi üzerinde düşürüldüğünü ekledi.
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rusya, iha, iha, iha, ukrayna krizi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
rusya, iha, iha, iha, ukrayna krizi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait İHA'lar düşürüldü

01:01 14.09.2023 (güncellendi: 01:22 14.09.2023)
© Sputnik / VDV Press service/ Igor RudenkoRus Hava Savunma Kuvvetleri
Rus Hava Savunma Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© Sputnik / VDV Press service/ Igor Rudenko
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesinde bölgesinin semalarında seyreden uçak tipi İHA'ları düşürdüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Savunma sistemlerinin, Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait 2 uçak tipi insansız hava aracının önlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"14 Eylül tarihinde, yaklaşık olarak Moskova saatiyle gece 00:10'da (Türkiye Saati ile aynı), Kiev bölgesinin, iki adet İHA (İnsansız Hava Aracı) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik bir terör saldırısı girişimi engellendi. Nöbetçi hava savunma sistemleri, Bryansk bölgesi üzerindeki insansız hava araçlarını imha etti."
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, İHA'ların Brasovsky ve Starodubsky bölgeleri üzerinde imha edildiğini doğrulayarak, saldırıda herhangi bir can kaybı veya maddi hasarın yaşanmadığını belirtti.
Savunma Bakanlığı daha sonra, tespit edilen ilk insansız hava araçlarından sonra yerel saatle yaklaşık olarak 00:30 ve 00:45 sularında Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA'ların Bryansk bölgesi üzerinde düşürüldüğünü ekledi.
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