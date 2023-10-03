https://sputniknews.com.tr/20231003/rakiya-yeni-zam-1075971119.html

Rakıya yeni zam

Rakıya yeni zam

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından, rakıya zam geldiğini duyurdu. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T07:19+0300

2023-10-03T07:19+0300

2023-10-03T07:19+0300

ekonomi

rakı

yeni rakı

zam

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, bir rakı grubuna gelen zammı paylaştı.Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir rakı grubunda 100 cl’lik rakının fiyatı 739 lira olurken, 70 cl’lik rakı fiyatı 529 lira oldu.Aynı rakı grubunun 50 cl’lik olanı 399 lira, 35 cl’lik şişesi ise 299 lira oldu. Dündar paylaşımında fiyat artışının, maliyet zammı olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231003/lpgye-zam-geldi-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075970864.html

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