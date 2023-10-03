https://sputniknews.com.tr/20231003/rakiya-yeni-zam-1075971119.html
Rakıya yeni zam
Rakıya yeni zam
Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından, rakıya zam geldiğini duyurdu. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T07:19+0300
2023-10-03T07:19+0300
2023-10-03T07:19+0300
ekonomi
rakı
yeni rakı
zam
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, bir rakı grubuna gelen zammı paylaştı.Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir rakı grubunda 100 cl’lik rakının fiyatı 739 lira olurken, 70 cl’lik rakı fiyatı 529 lira oldu.Aynı rakı grubunun 50 cl’lik olanı 399 lira, 35 cl’lik şişesi ise 299 lira oldu. Dündar paylaşımında fiyat artışının, maliyet zammı olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231003/lpgye-zam-geldi-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075970864.html
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rakı fiyatları, rakı zammı, güncel rakı fiyatları, rakı ücretleri, rakı zam
rakı fiyatları, rakı zammı, güncel rakı fiyatları, rakı ücretleri, rakı zam
Rakıya yeni zam
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Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından, rakıya zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, bir rakı grubuna gelen zammı paylaştı.
Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir rakı grubunda 100 cl’lik rakının fiyatı 739 lira olurken, 70 cl’lik rakı fiyatı 529 lira oldu.
Aynı rakı grubunun 50 cl’lik olanı 399 lira, 35 cl’lik şişesi ise 299 lira oldu.
Dündar paylaşımında fiyat artışının, maliyet zammı olduğunu belirtti.