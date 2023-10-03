https://sputniknews.com.tr/20231003/lpgye-zam-geldi-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075970864.html
LPG'ye zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
LPG'ye zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durumu takip ediyor. LPG'ye (otogaz), 69 kuruş zam yapıldı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?.. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T06:33+0300
2023-10-03T06:33+0300
2023-10-03T06:33+0300
ekonomi
benzin
motorin
lpg
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Döviz kurundaki değişiklilerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından LPG'ye zam haberi geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 69 kuruşluk fiyat artışı yapıldı.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.66 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.12 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.60 TLAnkara'da benzin litre fiyatı: 37.26 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 40.64 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TLİzmir'de benzin litre fiyatı: 37.36 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 40.80 TLİzmir'de LPG litre fiyatı: 18.20 TL
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lpg'ye zam geldi mi, akaryakıt fiyatları, güncel akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı, motorin fiyatı, akaryakıtta zam var mı
lpg'ye zam geldi mi, akaryakıt fiyatları, güncel akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı, motorin fiyatı, akaryakıtta zam var mı
LPG'ye zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
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Araç sahipleri LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durumu takip ediyor. LPG'ye (otogaz), 69 kuruş zam yapıldı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç lira oldu?
Döviz kurundaki değişiklilerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından LPG'ye zam haberi geldi.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 69 kuruşluk fiyat artışı yapıldı.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.66 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.12 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.60 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.26 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.64 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 37.36 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40.80 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.20 TL