https://sputniknews.com.tr/20231003/lpgye-zam-geldi-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075970864.html

LPG'ye zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

LPG'ye zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durumu takip ediyor. LPG'ye (otogaz), 69 kuruş zam yapıldı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?.. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T06:33+0300

2023-10-03T06:33+0300

2023-10-03T06:33+0300

ekonomi

benzin

motorin

lpg

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Döviz kurundaki değişiklilerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından LPG'ye zam haberi geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 69 kuruşluk fiyat artışı yapıldı.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.66 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.12 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.60 TLAnkara'da benzin litre fiyatı: 37.26 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 40.64 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TLİzmir'de benzin litre fiyatı: 37.36 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 40.80 TLİzmir'de LPG litre fiyatı: 18.20 TL

https://sputniknews.com.tr/20231002/lpgye-zam-yolda-1075939274.html

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