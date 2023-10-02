https://sputniknews.com.tr/20231002/lpgye-zam-yolda-1075939274.html
LPG'ye zam yolda
LPG'ye zam yolda
Dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da takip ediliyor. Salı gününden geçerli olmak üzere otogaz (LPG) grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T09:32+0300
2023-10-02T09:32+0300
2023-10-02T09:32+0300
ekonomi
benzin
motorin
lpg
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Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Salı gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/benzine-indirim-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075793281.html
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benzin, motorin, lpg
LPG'ye zam yolda
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Dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da takip ediliyor. Salı gününden geçerli olmak üzere otogaz (LPG) grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Salı gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.