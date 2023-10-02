https://sputniknews.com.tr/20231002/lpgye-zam-yolda-1075939274.html

LPG'ye zam yolda

LPG'ye zam yolda

Dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da takip ediliyor. Salı gününden geçerli olmak üzere otogaz (LPG) grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T09:32+0300

2023-10-02T09:32+0300

2023-10-02T09:32+0300

ekonomi

benzin

motorin

lpg

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Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Salı gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230927/benzine-indirim-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075793281.html

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benzin, motorin, lpg