https://sputniknews.com.tr/20230927/benzine-indirim-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075793281.html

Benzine indirim: Güncel akaryakıt fiyatları

Benzine indirim: Güncel akaryakıt fiyatları

Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.90 lira indirim geldi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T08:08+0300

2023-09-27T08:08+0300

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ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

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Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 94 kuruş indirim geldi. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin ortalama litre fiyatı 36.66 lira, Ankara'da 37.25 lira, İzmir'de 37.37 lira, Adana'da 37.70 lira, Bursa'da 37.30 lira, Antalya'da 37.88 lira, Diyarbakır'da 37.93 lira ve Trabzon'da 37.50 lira oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230926/benzine-indirim-yolda-tarih-verildi-1075763795.html

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benzin, motorin, akaryakıt