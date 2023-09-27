https://sputniknews.com.tr/20230927/benzine-indirim-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075793281.html
Benzine indirim: Güncel akaryakıt fiyatları
Benzine indirim: Güncel akaryakıt fiyatları
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.90 lira indirim geldi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T08:08+0300
2023-09-27T08:08+0300
2023-09-27T08:08+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
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Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 94 kuruş indirim geldi. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin ortalama litre fiyatı 36.66 lira, Ankara'da 37.25 lira, İzmir'de 37.37 lira, Adana'da 37.70 lira, Bursa'da 37.30 lira, Antalya'da 37.88 lira, Diyarbakır'da 37.93 lira ve Trabzon'da 37.50 lira oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230926/benzine-indirim-yolda-tarih-verildi-1075763795.html
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benzin, motorin, akaryakıt
benzin, motorin, akaryakıt
Benzine indirim: Güncel akaryakıt fiyatları
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Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.90 lira indirim geldi.
Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 94 kuruş indirim geldi. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin ortalama litre fiyatı 36.66 lira, Ankara'da 37.25 lira, İzmir'de 37.37 lira, Adana'da 37.70 lira, Bursa'da 37.30 lira, Antalya'da 37.88 lira, Diyarbakır'da 37.93 lira ve Trabzon'da 37.50 lira oldu.