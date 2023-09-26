https://sputniknews.com.tr/20230926/benzine-indirim-yolda-tarih-verildi-1075763795.html
Benzine indirim yolda: Tarih verildi
Benzine indirim yolda: Tarih verildi
Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T09:02+0300
2023-09-26T09:02+0300
2023-09-26T09:02+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
motorin
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Dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da takip ediliyor. Benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor.Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı. Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 40.08 liradan, benzinin litresi ise ortalama 38.6 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230925/benzine-indirim-geliyor-1075743212.html
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benzin, akaryakıt, motorin
benzin, akaryakıt, motorin
Benzine indirim yolda: Tarih verildi
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Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor.
Dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da takip ediliyor. Benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.08 liradan, benzinin litresi ise ortalama 38.6 liradan satılıyor.