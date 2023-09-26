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https://sputniknews.com.tr/20230926/benzine-indirim-yolda-tarih-verildi-1075763795.html
Benzine indirim yolda: Tarih verildi
Benzine indirim yolda: Tarih verildi
Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
benzin
akaryakıt
motorin
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Dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da takip ediliyor. Benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor.Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı. Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 40.08 liradan, benzinin litresi ise ortalama 38.6 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230925/benzine-indirim-geliyor-1075743212.html
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benzin, akaryakıt, motorin
benzin, akaryakıt, motorin

Benzine indirim yolda: Tarih verildi

09:02 26.09.2023
© Sputnik / Kerimcan Malazbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor.
Dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da takip ediliyor. Benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.08 liradan, benzinin litresi ise ortalama 38.6 liradan satılıyor.
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
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Benzine indirim geliyor
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