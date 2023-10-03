https://sputniknews.com.tr/20231003/mecliste-sunum-yapan-merkez-bankasi-baskani-erkandan-enflasyon-mesaji-1075986917.html
Meclis'te sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
Meclis'te sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bilgilendirme sunumu başladı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T16:02+0300
2023-10-03T16:02+0300
2023-10-03T16:12+0300
ekonomi
hafize gaye erkan
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerini ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla yapacağı sunum başladı.Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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hafize gaye erkan
Meclis'te sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
16:02 03.10.2023 (güncellendi: 16:12 03.10.2023) Abone ol
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bilgilendirme sunumu başladı.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerini ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla yapacağı sunum başladı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan:
"Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınıra yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğini görmekteyiz."
Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Büyümeden ödün vermeden de dezenflasyon sağlanabilir.
Ücret, kur ve vergiler enflasyona önemli ölçüde yansıdı.