https://sputniknews.com.tr/20231003/tuik-eylul-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1075973790.html
TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 4.75 artarken... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T10:01+0300
2023-10-03T10:01+0300
2023-10-03T10:05+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
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Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu.TÜİK verilerine göre, eylül ayında TÜFE yüzde 4.75'le beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61.53'e yükseldi.Yurt İçi ÜFE eylülde yüzde 3.40 artarken, yıllık bazda yüzde 47.44 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231003/enag-eylul-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1075973005.html
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eylül ayı enflasyon
TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
10:01 03.10.2023 (güncellendi: 10:05 03.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 4.75 artarken yıllık bazda yüzde 61.53 oldu.
Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu.
TÜİK verilerine göre, eylül ayında TÜFE yüzde 4.75'le beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61.53'e yükseldi.
Yurt İçi ÜFE eylülde yüzde 3.40 artarken, yıllık bazda yüzde 47.44 oldu.