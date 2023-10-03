https://sputniknews.com.tr/20231003/izmirde-polis-memuru-ogretim-gorevlisi-olan-eski-kiz-arkadasini-oldurdu-1075972136.html

İzmir'de polis memuru, öğretim görevlisi olan eski kız arkadaşını öldürdü

İzmir'de polis memuru, öğretim görevlisi olan eski kız arkadaşını öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde öğretim görevlisi olan bir kadın silahla vurularak öldürüldü, erkek arkadaşı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T08:38+0300

2023-10-03T08:38+0300

2023-10-03T08:38+0300

türkiye

izmir

polis

cinayet

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İzmir'de Elvin Özütaştan (42) ile erkek arkadaşı Fehmi B. (46) bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özütaştan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis memurunun yakalanması için çalışma başlatıldıFehmi B'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.Saldırıyı gerçekleştirdiği ve Özütaştan'ın eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen polis memuru A.E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230930/5-yildir-kayip-olan-cobanin-isvereni-tarafindan-olduruldugu-ortaya-cikti-1075916364.html

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izmir, polis, cinayet