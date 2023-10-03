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TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
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https://sputniknews.com.tr/20231003/izmirde-polis-memuru-ogretim-gorevlisi-olan-eski-kiz-arkadasini-oldurdu-1075972136.html
İzmir'de polis memuru, öğretim görevlisi olan eski kız arkadaşını öldürdü
İzmir'de polis memuru, öğretim görevlisi olan eski kız arkadaşını öldürdü
İzmir'in Konak ilçesinde öğretim görevlisi olan bir kadın silahla vurularak öldürüldü, erkek arkadaşı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T08:38+0300
2023-10-03T08:38+0300
türkiye
izmir
polis
cinayet
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İzmir'de Elvin Özütaştan (42) ile erkek arkadaşı Fehmi B. (46) bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özütaştan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis memurunun yakalanması için çalışma başlatıldıFehmi B'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.Saldırıyı gerçekleştirdiği ve Özütaştan'ın eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen polis memuru A.E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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izmir, polis, cinayet
izmir, polis, cinayet

İzmir'de polis memuru, öğretim görevlisi olan eski kız arkadaşını öldürdü

08:38 03.10.2023
© AAPolis
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© AA
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İzmir'in Konak ilçesinde öğretim görevlisi olan bir kadın silahla vurularak öldürüldü, erkek arkadaşı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği ve kadının eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen polis memuru A.E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
İzmir'de Elvin Özütaştan (42) ile erkek arkadaşı Fehmi B. (46) bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özütaştan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis memurunun yakalanması için çalışma başlatıldı

Fehmi B'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Saldırıyı gerçekleştirdiği ve Özütaştan'ın eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen polis memuru A.E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
5 yıldır kayıp olan çobanın işvereni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2023
TÜRKİYE
5 yıldır kayıp olan çobanın işvereni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
30 Eylül, 23:40
Türkiye
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