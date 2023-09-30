https://sputniknews.com.tr/20230930/5-yildir-kayip-olan-cobanin-isvereni-tarafindan-olduruldugu-ortaya-cikti-1075916364.html

5 yıldır kayıp olan çobanın işvereni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

5 yıldır kayıp olan çobanın işvereni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 2018’den beri aranan çobanın işvereni tarafından öldürüldüğü tespit edildi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T23:40+0300

2023-09-30T23:40+0300

2023-09-30T23:40+0300

türkiye

manisa

çoban

cinayet

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Uşak’tan Alaşehir'e gelerek M.K'nin yanında çobanlığa başlayan İhsan Yıldız'dan haber alamayan yakınları, 5 Eylül 2018'de kayıp ihbarında bulundu.Arama çalışmalarına rağmen çoban Yıldız’a dair herhangi bir ize ulaşılamadı.Olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren Manisa Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan cezaevine giren çobanın işvereni M.K'yi takibe aldı.Geçen hafta cezaevinden izinli çıkan M.K, kazma ve kürekle Killik Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalının bitişiğinde çukur açarken kendisini izleyen jandarma ekiplerini fark ederek kaçtı.Bölgedeki sazlık alana saklanan şüpheli, gözaltına alındı.M.K, sorgusunda çoban İhsan Yıldız'ı öldürdüğünü ve cesedini çukur açtığı bölgenin yakınlarına gömdüğünü itiraf etti.Zanlının tarif ettiği bölgede Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan kazıda maktul Yıldız'a ait olduğu düşünülen kemikler ve uzuv parçaları ile içinde nüfus cüzdanının da yer aldığı kıyafetler bulundu.Buluntular incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi, katil zanlısı M.K. tutuklandı.

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manisa, çoban, cinayet