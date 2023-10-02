https://sputniknews.com.tr/20231002/karabagda-rusya-azerbaycan-ortak-devriyesine-saldiri-1075959896.html
Karabağ’da Rusya-Azerbaycan ortak devriyesine saldırı
Karabağ’da Rusya-Azerbaycan ortak devriyesine saldırı
Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Rusya-Azerbaycan ortak devrisine keskin nişancı saldırısının düzenlendiğini belirtti. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T20:26+0300
2023-10-02T20:26+0300
2023-10-02T20:26+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
hankendi
azerbaycan
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Karabağ’da bir ateşkes ihlalinin yaşandığı belirtilerek, “Hankendi şehrinde, kimliği belirsiz bir kişi keskin nişancı tüfeğinden Rusya-Azerbaycan ortak devriyesine ateş açtı. Yaralanan yok. Rusya barış gücü komutanlığı, Azerbaycan ve Karabağ temsilcileriyle ortaklaşa olayla ilgili inceleme başlattı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Karabağ’daki Ermeni silahlı oluşumların Rus barış gücü birliklerinin kontrolünde silah ve askeri teçhizatlarını teslim etmeye devam ettiği kaydedilirken, “2 Ekim itibariyle 76 adet zırhlı teçhizat, 92 adet askeri otomobil, 111 adet hava savunma aracı, 95 adet saha topu, çok namlulu roketatar ve havan topu, 6 bin 300’den fazla tüfek ve tanksavar araç, yaklaşık 14 milyon 400 bin mühimmat teslim edildi” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20231002/lavrov-moskova-karabagdaki-durumun-istikrara-kavusmasi-konusunda-baku-ve-ortaklariyla-calisiyor-1075958552.html
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rusya savunma bakanlığı, hankendi, azerbaycan
rusya savunma bakanlığı, hankendi, azerbaycan
Karabağ’da Rusya-Azerbaycan ortak devriyesine saldırı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Rusya-Azerbaycan ortak devrisine keskin nişancı saldırısının düzenlendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Karabağ’da bir ateşkes ihlalinin yaşandığı belirtilerek, “Hankendi şehrinde, kimliği belirsiz bir kişi keskin nişancı tüfeğinden Rusya-Azerbaycan ortak devriyesine ateş açtı. Yaralanan yok. Rusya barış gücü komutanlığı, Azerbaycan ve Karabağ temsilcileriyle ortaklaşa olayla ilgili inceleme başlattı” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Karabağ’daki Ermeni silahlı oluşumların Rus barış gücü birliklerinin kontrolünde silah ve askeri teçhizatlarını teslim etmeye devam ettiği kaydedilirken, “2 Ekim itibariyle 76 adet zırhlı teçhizat, 92 adet askeri otomobil, 111 adet hava savunma aracı, 95 adet saha topu, çok namlulu roketatar ve havan topu, 6 bin 300’den fazla tüfek ve tanksavar araç, yaklaşık 14 milyon 400 bin mühimmat teslim edildi” dendi.