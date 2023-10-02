https://sputniknews.com.tr/20231002/karabagda-rusya-azerbaycan-ortak-devriyesine-saldiri-1075959896.html

Karabağ’da Rusya-Azerbaycan ortak devriyesine saldırı

Karabağ’da Rusya-Azerbaycan ortak devriyesine saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Rusya-Azerbaycan ortak devrisine keskin nişancı saldırısının düzenlendiğini belirtti. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T20:26+0300

2023-10-02T20:26+0300

2023-10-02T20:26+0300

dünya

rusya savunma bakanlığı

hankendi

azerbaycan

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Karabağ’da bir ateşkes ihlalinin yaşandığı belirtilerek, “Hankendi şehrinde, kimliği belirsiz bir kişi keskin nişancı tüfeğinden Rusya-Azerbaycan ortak devriyesine ateş açtı. Yaralanan yok. Rusya barış gücü komutanlığı, Azerbaycan ve Karabağ temsilcileriyle ortaklaşa olayla ilgili inceleme başlattı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Karabağ’daki Ermeni silahlı oluşumların Rus barış gücü birliklerinin kontrolünde silah ve askeri teçhizatlarını teslim etmeye devam ettiği kaydedilirken, “2 Ekim itibariyle 76 adet zırhlı teçhizat, 92 adet askeri otomobil, 111 adet hava savunma aracı, 95 adet saha topu, çok namlulu roketatar ve havan topu, 6 bin 300’den fazla tüfek ve tanksavar araç, yaklaşık 14 milyon 400 bin mühimmat teslim edildi” dendi.

https://sputniknews.com.tr/20231002/lavrov-moskova-karabagdaki-durumun-istikrara-kavusmasi-konusunda-baku-ve-ortaklariyla-calisiyor-1075958552.html

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