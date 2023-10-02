https://sputniknews.com.tr/20231002/lavrov-moskova-karabagdaki-durumun-istikrara-kavusmasi-konusunda-baku-ve-ortaklariyla-calisiyor-1075958552.html
Lavrov: Moskova, Karabağ'daki durumun istikrara kavuşması konusunda Bakü ve ortaklarıyla çalışıyor
Lavrov: Moskova, Karabağ'daki durumun istikrara kavuşması konusunda Bakü ve ortaklarıyla çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Karabağ'daki durumun istikrara kavuşturulması konusunda Azerbaycan ve ortakları ile çalıştığını belirtti. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T19:40+0300
2023-10-02T19:40+0300
2023-10-02T19:40+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
azerbaycan
kolektif güvenlik anlaşması örgütü
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
ermenistan
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 20. yıllık toplantısından sonra düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.Lavrov, “Barış gücü askerlerimiz bu durumda ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Karabağ'dan ayrılıp Rusya'ya gitmek isteyen insanları engelleyemeyiz. Karabağ'daki durumu istikrara kavuşturmak için Azerbaycanlı meslektaşlarımız ve komşularımızla birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.‘Hiçbir geçici yönetimin Ermenistan'la ilişkilerimizi bozmayacağını umuyoruz’Erivan’ın KGAÖ’den (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) ayrılma olasılığına ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Lavrov, bunun egemen bir tercih olduğunu, fakat Moskova’nın ‘hiçbir geçici yönetimin’ Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkileri bozmayacağını umduğunu ifade etti.Rus diplomat, “Eğer bazı Ermenistan yöneticilerinin açıkladığı gibi, Rusya ve KGAÖ’den hayal kırıklığına uğrayıp kendi güvenliklerini güçlendirmek için dışarıdan meslektaş arayacak olurlarsa, bu onların egemen seçimidir, Ermenistan liderliğinin seçimidir. Fakat ben yine de Rus halkıyla Ermeni halkı arasında yüzyıllardır var olan bağların herhangi bir geçici yönetim tarafından yok edilemeyeceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.'Bazı AB ülkelerinin Rus plakalı otomobillerin girişini yasaklaması Nazizmin bir tezahürüdür'Bazı AB ülkelerinin Rus plakalı otomobillerin girişini yasaklaması hakkında da konuşan Lavrov, “Bu konuyla ilgili akla gelebilecek, akla gelmeyecek her türlü açıklama zaten yapıldı, bu konuda söylenecek fazla bir şey yok. Avrupalıların neredeyse tamamının son birkaç yıldır yalnızca diplomasinin değil aynı zamanda temel ahlakın bazı kalıntılarını da koruyarak arkasına saklandıkları hoş dış görünüşlerini ne kadar hızlı yitirdiklerine şaşırdım. Aslında bu, Nazizm olarak adlandırılan şeyin bir tezahürüdür. Sadece Ruslara yönelik” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231002/lavrovdan-latin-amerika-ulkelerinin-kuresel-rolunun-artirilmasina-destek-cok-kutuplu-bir-mimari-1075954460.html
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sergey lavrov, rusya, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), ermenistan
sergey lavrov, rusya, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), ermenistan
Lavrov: Moskova, Karabağ'daki durumun istikrara kavuşması konusunda Bakü ve ortaklarıyla çalışıyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Karabağ'daki durumun istikrara kavuşturulması konusunda Azerbaycan ve ortakları ile çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 20. yıllık toplantısından sonra düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Lavrov, “Barış gücü askerlerimiz bu durumda ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Karabağ'dan ayrılıp Rusya'ya gitmek isteyen insanları engelleyemeyiz. Karabağ'daki durumu istikrara kavuşturmak için Azerbaycanlı meslektaşlarımız ve komşularımızla birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.
‘Hiçbir geçici yönetimin Ermenistan'la ilişkilerimizi bozmayacağını umuyoruz’
Erivan’ın KGAÖ’den (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) ayrılma olasılığına ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Lavrov, bunun egemen bir tercih olduğunu, fakat Moskova’nın ‘hiçbir geçici yönetimin’ Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkileri bozmayacağını umduğunu ifade etti.
Rus diplomat, “Eğer bazı Ermenistan yöneticilerinin açıkladığı gibi, Rusya ve KGAÖ’den hayal kırıklığına uğrayıp kendi güvenliklerini güçlendirmek için dışarıdan meslektaş arayacak olurlarsa, bu onların egemen seçimidir, Ermenistan liderliğinin seçimidir. Fakat ben yine de Rus halkıyla Ermeni halkı arasında yüzyıllardır var olan bağların herhangi bir geçici yönetim tarafından yok edilemeyeceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.
'Bazı AB ülkelerinin Rus plakalı otomobillerin girişini yasaklaması Nazizmin bir tezahürüdür'
Bazı AB ülkelerinin Rus plakalı otomobillerin girişini yasaklaması hakkında da konuşan Lavrov, “Bu konuyla ilgili akla gelebilecek, akla gelmeyecek her türlü açıklama zaten yapıldı, bu konuda söylenecek fazla bir şey yok. Avrupalıların neredeyse tamamının son birkaç yıldır yalnızca diplomasinin değil aynı zamanda temel ahlakın bazı kalıntılarını da koruyarak arkasına saklandıkları hoş dış görünüşlerini ne kadar hızlı yitirdiklerine şaşırdım. Aslında bu, Nazizm olarak adlandırılan şeyin bir tezahürüdür. Sadece Ruslara yönelik” vurgusunu yaptı.