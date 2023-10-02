https://sputniknews.com.tr/20231002/lavrovdan-latin-amerika-ulkelerinin-kuresel-rolunun-artirilmasina-destek-cok-kutuplu-bir-mimari-1075954460.html

Lavrov'dan Latin Amerika ülkelerinin küresel rolünün artırılmasına destek: 'Çok kutuplu bir mimari'

Lavrov'dan Latin Amerika ülkelerinin küresel rolünün artırılmasına destek: 'Çok kutuplu bir mimari'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM), G20 ve BRICS dahil olmak üzere uluslararası yapılarda Latin Amerika ülkelerinin... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T17:51+0300

2023-10-02T17:51+0300

2023-10-02T17:58+0300

dünya

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

brics

latin amerika

arjantin

birleşmiş milletler (bm)

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Rusya-Latin Amerika Uluslararası Parlamenter Konferansı'nda konuşan Lavrov, ülkesinin devletlerarası iletişimin demokratikleştirilmesi ve bunun başta BM Şartı olmak üzere uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkeleri üzerine inşa edilmesi konusunda Latin Amerika ülkeleriyle güçlü bir kararlılıkla işbirliği içerisinde olduğunu vurguladı. Ayrıca Lavrov, konferansa katılanların sayısı ve gündemin de ‘dünya siyasetinde meydana gelen büyük değişikliklerin’ açık bir teyidi olduğunun altını çizdi.Güney Amerika'nın önde gelen ülkelerinden Arjantin'in BRICS'e tam üyelik için davet edildiğini hatırlatan Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Bu yıl ilk kez düzenlenen Rusya-Latin Amerika Uluslararası Parlamenter Konferansı, meclisin alt kanadı Devlet Duması’nın girişimiyle 29 Eylül ile 2 Ekim tarihleri ​​​​arasında başkent Moskova'da gerçekleşti.300'den fazla parlamento temsilcisi ve Latin Amerika ülkelerinden uzmanlara ev sahipliği yapan konferansta konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin BRICS dönem başkanlığı sırasında diğer ülkelerin kalkınma umutlarını hissetmeleri için her şeyi yapacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230929/rusya-2024-yilinda-brics-donem-baskanligini-devralacak-1075863748.html

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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, brics, latin amerika, arjantin, birleşmiş milletler (bm)