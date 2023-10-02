Ahmet Hakan: Rahatsızlık vermeye devam Ali Yerlikaya

"Sayın Ali Yerlikaya. İçişleri Bakanlığı görevine geldiğiniz ilk günden beri... - PKK ile kesintisiz mücadeleye devam ettiniz. - FETÖ’ye karşı kararlılığı sürdürdünüz. - Mafya ve çete elemanlarına göz açtırmadınız. - Uyuşturucu tacirlerine aman vermediniz. - Suç örgütlerini operasyon tiryakisi yaptınız. - Düzensiz göçe karşı etkili önlemler aldınız. İşte bu kararlılığınız nedeniyle terör örgütlerine, organize suç çetelerine, uyuşturucu baronlarına, çıkar odaklarına büyük rahatsızlık verdiniz. Bu alçak yapılanmalar, öyle çaresiz kaldılar ki... Hem ülkeye hem de sizin kararlılığınıza karşı güya şatafatlı bir terör eylemi planladılar. TBMM’nin açılışının yapıldığı bir günde Türk polisini hedef alarak sözüm ona bir mesaj vermeye kalkıştılar. Ama sonuçta avuçlarını yaladılar. Planladıkları eylem, polisimizin özeni, dikkati ve sağduyusu sayesinde ellerinde patladı. ki teröristten biri kendini patlattı, diğeri öldürülerek etkisiz hale getirildi. Sayın Ali Yerlikaya... Size, tüm güvenlik teşkilatımıza ve ülkemize geçmiş olsun. Bu sonuçsuz terör girişiminin ardından... Terör örgütlerine, çetelere, mafyalara, terör yapılanmalarına, uyuşturucu baronlarına yönelik kararlılığınızın daha da artmasını bekliyoruz. Bu olay, sizin doğru yolda olduğunuzun bir kanıtıdır. Bu olay, frene değil gaza basmanıza neden olmalıdır. Bu olay, azminizi ve kararlılığınızı arttırmalıdır. Kısacası... Terör ağalarına, uyuşturucu baronlarına, organize suç çetelerine rahatsızlık vermeye devam."