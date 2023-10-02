https://sputniknews.com.tr/20231002/bakan-yerlikaya-teror-orgutune-yonelik-istanbul-ve-kirklarelindeki-operasyonu-duyurdu-20-gozalti-1075937903.html
Bakan Yerlikaya 26 adrese eş zamanlı 'terör' operasyonunu duyurdu: Çok sayıda gözaltı
Bakan Yerlikaya 26 adrese eş zamanlı 'terör' operasyonunu duyurdu: Çok sayıda gözaltı
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'terör örgütüne' yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T08:54+0300
2023-10-02T08:54+0300
2023-10-02T08:56+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda BTÖ’nün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul’da 11 ilçemizde ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi" dedi.Bakan Yerlikaya, aralarında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
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Bakan Yerlikaya 26 adrese eş zamanlı 'terör' operasyonunu duyurdu: Çok sayıda gözaltı
08:54 02.10.2023 (güncellendi: 08:56 02.10.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'terör örgütüne' yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda BTÖ’nün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul’da 11 ilçemizde ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi" dedi.
Bakan Yerlikaya, aralarında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.