https://sputniknews.com.tr/20231002/ankarada-bombali-saldiri-girisimi-oldurulerek-araci-gasp-edilen-veterinerin-hikayesi-ortaya-cikti-1075935334.html

Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Öldürülerek aracı gasp edilen veterinerin hikayesi ortaya çıktı

Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Öldürülerek aracı gasp edilen veterinerin hikayesi ortaya çıktı

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilen bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracın, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasp... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T06:11+0300

2023-10-02T06:11+0300

2023-10-02T06:16+0300

türkiye

ankara

bomba

içişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/02/1075935472_0:57:1572:941_1920x0_80_0_0_6f581950452c321e26e6ebb937940a4c.jpg

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gerçekleştirilen bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracın, Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterinerin öldürülerek gasp edildiği belirtildi. İlçede veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ı (24) Çataoluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yakınlarında başından vurarak öldüren saldırganların, veterinerin aracını gasp ettiği ortaya çıktı.İçişleri Bakanlığı, 'teröristlerden birinin PKK üyesi olduğunun tespit edildiğini, diğerinin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini' duyurdu. Öte yandan olay yerindeki incelemede '9 bin 700 gram C-4 patlayıcı ele geçirildiği' belirtildi.Bozlağan'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Develi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Hayat hikayesi ortaya çıktıAvlağa Mahallesi'nde yaşayan veteriner Mikail Bozlağan'ın akrabası Bahri Bozlağan, dün akşam Mikail'in diğer kardeşlerinin kendisini aradığını, babalarının konuşamadığını, acil gelmesini istediklerini söyledi.Hep beraber köyün girişindeki köprünün yanına geldiklerinde Mikail'in cenazesini amcaoğlunun kucağında gördüklerini anlatan Bozlağan, "Bizim yeğenimiz vatanına, milletine saygılı, buradaki insanların herkesin yardımına koşan, çalışkan bir insandı. Çevre köylerde de son derece sevilen, sayılan bir insandı. Bu şerefsizler, bu vatan hainleri nerelerden gelmişler. Bizim buralarda öyle bir insanlar da yok işin açıkçası" dedi.Bozlağan, veteriner Mikail Bozlağan'ın Adana sınırına bir tedaviye beraber gideceği arkadaşının Mikail'e ulaşamaması üzerine ailesini aradığını ve babasının da bulmak için yola çıktığını dile getirerek, "Babası yolda ıslaklık görmüş, yağmur filan yağmıyordu, şüphelenmiş çünkü çocuk daha önceden oralarda ufak bir kaza geçirmişti, kışın arabanın kaymasından dolayı. Babası hemen durmuş, arabayı aramış, bulamamış. Çocuğun orada hem kafasına sıkmışlar hem sert bir cisimle kafasına vurmuşlar. Vardığımızda zaten vefat etmişti" diye konuştu.Bahri Bozlağan, şunları söyledi:"Bir telefon aldım yeğenimden, Ankara'da bir patlama olmuş, çocuğun kullandığı araç orada kullanılmış. Ortağı veteriner hekim ile teyit ettirdim, araç sizin mi diye? O da 'Bizim abi' dedi çünkü arkasında ilaçların konduğu sandık filan varmış. Yavrucak evine kalorifer yaptırmak için borular almış. Borular orada gözüküyormuş. Evli, iki yıl oldu evleneli. Altı aylık yavrusu var."'6 yaşındayken kaybolmuş, sağ bulunmuştu'Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındayken Develi ilçesinde kuzeniyle 2005'te mantar topladığı sırada kaybolduğu, 4 gün sonra Adana'nın Feke ilçesinde sağ bulunduğu öğrenildi. Mikail'in amcasının oğlu Hüseyin Bozlağan'ın ise cansız bedeni bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231001/adalet-bakani-tunc-anlatti-develide-oldurdukleri-veterinerin-araciyla-gelmisler-1075931540.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika haberleri ankara, ankara patlama, içişleri bakanlığı son dakika ankara, ankara patlaması, ankara'da son dakika, son dakika haberler, kızılay son dakika, kızılay ankara son dakika, kızılay patlaması, kızılayda patlama, kızılay patlama, ankara'da patlamada son dakika, ankara haber, ankara kızılay, ankara saldırısı içişleri bakanı, ankara kızılay son dakika, ankara bombalı saldırısı, ankara patlama son dakika, ankarada patlamalar son dakika, ankara'da patlama son dakika, ankara terör saldırısı, icisleri bakanlığı, terör saldırısı, ankara'da patlama, ali yerlikaya kimdir, kızılay'da patlama son dakika, kizilay son dakika, ankara saldırı, emniyet genel müdürlüğü bomba, kızılay bomba, ankara bomba veteriner, bombalı saldırı kayseri, kayseri veteriner, bombalı saldırı veteriner gasp