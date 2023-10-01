https://sputniknews.com.tr/20231001/yapay-zeka-fotografcilarin-isine-goz-dikti-getty-talebe-gore-gorsel-uretme-hizmetini-baslatti-1075923901.html

Yapay Zeka, fotoğrafçıların işine göz dikti: Getty, 'talebe göre görsel üretme' hizmetini başlattı

Yapay Zeka, fotoğrafçıların işine göz dikti: Getty, 'talebe göre görsel üretme' hizmetini başlattı

Stok görsel platformu Getty Images, Nvidia ile işbirliği yaparak, kullanıcıların Getty’in lisanslı fotoğraflarını kullanarak görsel oluşturmalarını sağlayan... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T16:02+0300

2023-10-01T16:02+0300

2023-10-01T16:02+0300

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Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri

Stok fotoğrafçılık sektörünün öncülerinden biri olan Getty Images, Nvidia ile işbirliği yaparak yepyeni bir üretken yapay zeka aracı sunmaya başladı. Getty Images’in dev kütüphanesi ile eğitilmiş olan bu yapay zeka, talep üzerine görsel üretme işlevi sağlıyor. Bu eşsiz işbirliği, yaratıcı süreçlerde devrim yaratmayı amaçlıyor.Getty Images ve Nvidia'nın bir araya gelmesiyle, yapay zeka destekli bu yeni servis, kullanıcılarına özgün ve etkileyici görseller oluşturma olanağı tanıyor. Getty Images’in milyonlarca fotoğraftan oluşan zengin kütüphanesi, yapay zeka teknolojisi ile buluşarak kullanıcılara sınırsız bir içerik oluşturma alanı açıyor.Mevcut görselleri çeken fotoğrafçılar telif koruması altındaGetty Images’in yeni aracı, kullanıcılara kendi görsellerini oluşturma imkanı tanıyor. Bu araç, sadece Getty Images kütüphanesindeki görseller üzerinde eğitildi. Yani, oluşturduğunuz görseller tamamen orijinal ve telif hakkı koruması altında. Bu, ticari amaçlarla bu görselleri kullanmak isteyenler için büyük bir avantaj.Getty Images, oluşturulan görsellerin telif haklarını koruyor ve kullanıcılarına yasal koruma sağlıyor. Bu, görsel içerik üreticileri için büyük bir güvence. Ayrıca, Getty Images bu aracı kullanarak oluşturulan görselleri kendi kütüphanesine dahil etmeyecek ve oluşturulan görselleri modelini eğitmek için kullanırsa, yaratıcılara ödeme yapacak.Teknoloji dünyasında yapay zeka ile görsel oluşturma konusunda yaşanan bu gelişme, görsel içerik üreticileri için yeni kapılar açıyor. Getty Images ve Nvidia’nın işbirliği, kullanıcılara gerçekçi ve telif hakkı korumalı görseller oluşturma imkanı tanıyarak, sektörde yeni bir çığır açıyor.Ve tabii ki, bu gelişme bize şu soruları sormamıza neden oluyor: Yapay zeka ile oluşturulan görseller, gerçek fotoğrafların yerini alabilir mi? Telif hakkı koruması, görsel içerik üreticilerini bu platformu kullanmaya teşvik eder mi? Ve son olarak, yapay zeka ile oluşturulan görseller, sanatsal açıdan gerçek fotoğraflarla yarışabilir mi?Güvenilir ve etkileyici görsel üretimi vadediyorGetty Images'in AI Generator servisi, ticari olarak güvenli, endişesiz ve etkileyici görseller sunuyor. Bu servis, Getty Images’in yüksek kaliteli içeriği ve verisi üzerinde eğitilmiş olduğu için, üretilen görsellerin ticari olarak güvenli olmasını garanti ediyor. Böylece, kullanıcılar ürettikleri ve lisansladıkları görselleri kaygısızca kullanabiliyorlar.Bu yeni servis, kullanıcılara Getty Images’in var olan içerik kütüphanesi ve çözümleriyle mükemmel bir şekilde entegre olabilecek bir çözüm sunuyor. Nvidia’nın sağlam hesaplama altyapısı sayesinde, kullanıcılar ticari ölçekte bile inanılmaz görseller üretebiliyorlar. Hizmet, Getty Images'in dünya çapındaki içerik üreticilerine yapay zeka modelindeki çalışmaları için tazminat sağlayarak, onların yüksek kaliteli içerik üretmeye devam etmelerine olanak tanıyor.Ticari kullanıma hazır durumdaGetty Images tarafından eğitilmiş bu yapay zeka modeli, ticari olarak güvenli ve endişesiz bir kullanım sağlıyor. Bu sayede, kullanıcılar ürettikleri görselleri istedikleri çözünürlük ve boyutta ekstra ücret ödemeden indirebilir ve lisanslayabilirler. Ayrıca, Getty Images'in bu servisi API üzerinden veya gettyimages.com üzerinden erişilebilir durumda.Getty Images ve Nvidia’nın işbirliği ile geliştirilen bu yenilikçi yapay zeka aracı, görsel içerik üretme konusunda kullanıcılara sınırsız olanaklar sunuyor. Hem bireysel kullanıcılar hem de ticari kullanıcılar, bu araç sayesinde yaratıcılıklarını konuşturabilir ve projelerine etkileyici görseller ekleyebilirler. Özellikle ticari kullanıcılar için sunulan endişesiz ve güvenilir kullanım, bu servisi sektörde öne çıkarıyor. Bu ortaklık, Getty Images ve Nvidia’nın yaratıcılık ve teknolojiyi buluşturarak, görsel içerik sektöründe yeni standartlar belirleme konusundaki kararlılıklarını gösteriyor.

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2023

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Erdal Kaplanseren https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg

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Erdal Kaplanseren https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg

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