Akıllı telefonun yerini alacak 'Yapay Zeka cihazı' için çalışmalar başladı

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19:46
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19:56
1 dk
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İsviçre makamları, Ukrayna'ya silah ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
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ABD: Şirketlerimize Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
20:44
1 dk
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ABD ve NATO müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı
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1 dk
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Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda
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1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: “Ukrayna'ya AB bütçesinden tek kuruş bile verilemez”
09:46
2 dk
SESLİ HABER
NATO üyesi Finlandiya'dan 'nükleer silah' açıklaması
09:56
1 dk
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10:21
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Biden, Zelenskiy'ye ATACMS füzeleri sözü verdi
10:33
1 dk
SESLİ HABER
Kanada’da eski Nazi askeri Hunk’un vakfı kapatıldı
10:40
1 dk
SESLİ HABER
Putin'den talimat: “Harekatta görev yapan herkes eşit sosyal güvencelere sahip olmalı”
10:49
1 dk
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12:14
2 dk
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Rus senatör Puşkov: ABD Putin ile röportajdan korkuyor
12:25
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Eski Pentagon Danışmanı Macgregor: Rusya, Ukrayna’ya verilen Abrams’ları havadan vuracak
12:34
2 dk
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18:25
2 dk
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18:35
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum
18:47
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda
19:12
1 dk
SESLİ HABER
Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor
19:21
2 dk
SESLİ HABER
UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor
19:41
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok
20:11
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü
20:20
4 dk
SESLİ HABER
Öldüğü iddia edilen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'dan açıklama
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek
20:42
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon”
20:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz
21:11
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak
21:23
4 dk
SESLİ HABER
İsviçre makamları, Ukrayna'ya silah ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
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1 dk
SESLİ HABER
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21:47
2 dk
SESLİ HABER
Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
22:00
1 dk
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NATO'nun genişlemesinden Putin'i sorumlu tutan Clinton'a Kremlin'den yanıt
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1 dk
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ABD: Şirketlerimize Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
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1 dk
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ABD'li subay: ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik stratejisi yok
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SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran’ı, Suriye’yi ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi
22:51
2 dk
SESLİ HABER
“Fransız basını: AB, Ukrayna ihtilafını sona erdirmek istemesi nedeniyle Trump'tan korkuyor”
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentileri gerçekleşmedi
23:11
1 dk
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Bilim insanları, insanlığın tümüyle yok olacağı tarihi açıkladı
23:21
2 dk
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Kanada Başbakanı Trudeau, Ukraynalı Nazi skandalıyla ilgili özür diledi
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HAFTA SONU HALLERİ
Bütün hafta boyunca yaşanan olayların ve gözden kaçan haberlerin ele alındığı, haber, bilgi ve yorum programı.
https://sputniknews.com.tr/20230930/akilli-telefonun-yerini-alacak-yapay-zeka-cihazi-icin-calismalar-basladi-1075922457.html
Akıllı telefonun yerini alacak 'Yapay Zeka cihazı' için çalışmalar başladı
Akıllı telefonun yerini alacak 'Yapay Zeka cihazı' için çalışmalar başladı
Apple’ın tasarım dehası Jony Ive ile OpenAI’ın kurucusu ve CEO'su Sam Altman, akıllı telefonun yerini alabilecek bir "Yapay Zeka cihazı" üzerinde çalışmaya... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
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Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
Baş döndüren teknoloji dedikoduları yine gündemimizi işgal etti! Eski Apple tasarım dahisi Jony Ive ve OpenAI'nin başkanı Sam Altman'ın, üzerinde dumanlar tüten yeni bir AI cihazı üzerine kafa kafaya verdikleri söyleniyor. Henüz cihazın ne olacağına dair net bir bilgi bulunmasa da, bu gizem perdesi arkasında, yaratıcı Yapay Zeka temelli bir cihaz tasarımı olabileceği konuşuluyor. Üstelik bu cihazın, akıllı telefonun yerini alacağına dair radikal iddialar da hızla kendine alıcı buluyor.Şu sıralar herkesin dilinde olan OpenAI, en çok AI asistanı ChatGPT ile tanınıyor. Peki ya Jony Ive? O, Apple'ın efsanevi ürünlerinin arkasındaki tasarım dehası. 2019'da Apple'dan ayrıldı ve kendi tasarım danışmanlık firması LoveFrom'u kurdu. Projenin bir köşesinde Japon yatırım firması SoftBank'ın CEO'su Masayoshi Son'un da ismi geçiyor ama tam olarak ne rol oynayacağı henüz belirsiz. Muhtemelen finansman konusunda etkin rol oynayacak.Bu esrarengiz AI cihazının teknoloji ve kullanıcı etkileşimi üzerinde önemli bir değişim yaratabilir. Kullanıcıların teknoloji ile etkileşimini dönüştürebilecek bu cihaz, kullanıcılar için bilgiye daha sezgisel ve etkileşimli bir erişim demek olabilir. Kullanıcı deneyimi, daha kişisel ve daha verimli bir seviyeye taşınabilir. Bu ortaklık, Yapay Zeka'nın sınırlarını zorlayabilir, potansiyelini daha da genişletebilir ve yeni kullanım senaryoları ortaya çıkarabilir.Bir diğer dikkat çeken nokta ise, Masayoshi Son gibi büyük yatırımcıların projeye sıcak bakması. Acaba bu, Yapay Zeka ve ilgili teknolojilere olan yatırımın daha da artacağına bir işaret mi? Bu durum, sektördeki gelişmeleri katbekat hızlandırabilir ve Yapay Zeka alanında daha fazla inovasyon ve gelişme görmemizi sağlayabilir.Bu gizem dolu projenin arkasında kimlerin olduğunu düşündüğümüzde, eğer hayata geçerse, kullanıcı deneyiminde devrim yaratabileceğini hayal etmek pek de zor değil. İkonik tasarımlarıyla tanınan Ive ve AI konusunda sınırları zorlayan OpenAI, kullanıcıların teknolojiyle etkileşimlerini yeniden şekillendirebilir ve belki de bambaşka bir teknoloji dünyası kapılarını aralayabilir.Akıllı telefonlar yıllardır yaşamımızın önemli bir parçası halini almış durumda. Bu cihazı kullanmayan insan sayısı denecek kadar az. Peki ya bundan sonrası ne olacak? Akıllı telefon miadını ne zaman dolduracak?Geleceğin teknolojisinde ekranlar kalıcı mı gidici mi?Gelecekte çok daha fazla ekran göreceğiz gibi görünse de, karma gerçeklik başlıkları ve giyilebilir cihazlarla “çevresel bilgi işlem” yaklaşımı, daha az ekran anlamına gelebilir. Ekranlar bilgi sunma ve tüketme şeklimizi kolaylaştırıyor, fakat sesli asistanlar ve akıllı gözlükler gibi teknolojiler de ekran kullanımını azaltabilir. Yine de, ekranların tamamen ortadan kalkması oldukça düşük bir ihtimal. Muhtemelen ekranlar ve ekran olmayan teknolojiler bir arada var olacak.Örneğin, Humane'in AI Pin gibi, bir yüzey üzerine çağrıları, mesajları ve uygulama bilgilerini yansıtarak, ekran gerektirmeden çalışabilen cihazlar mevcut. Amazon’un Echo Frames gözlükleri ise kişisel bir asistan olarak kullanılıyor.Yeni teknolojiler, bize gerçek dünya ile etkileşimde bulunma şeklimizi değiştirme potansiyeli sunuyor. Karma gerçeklik başlıkları, eğitimden iş dünyasına, eğlenceden daha birçok alana kadar olanaklar yaratıyor. Fakat unutmamak gerekir ki, her teknoloji gibi, bu tür yeniliklerin de insanları gerçek dünyadan uzaklaştırma ve sosyal izolasyona yol açma riski var.Çevresel bilgi işlem yaklaşımı, teknolojiyi daha sezgisel ve gözden uzak hale getirerek günlük yaşamımızı derinden etkileyebilir. Giyilebilir teknolojiler ve akıllı ev aletleri gibi yenilikler, bilgi almayı ve görevleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırıyor. Bu, kullanıcıların daha “mevcut” olmalarını ve teknolojiyle daha doğal bir şekilde etkileşime girmelerini sağlıyor. Fakat bu tür bir entegrasyon, gizlilik ve güvenlik konusundaki endişeleri de beraberinde getiriyor.Teknoloji her zaman için bir gelişme ve değişme alanı ve akıllı telefonlar, önümüzdeki on yıl boyunca baskın cihaz olarak kalmaya devam edecek gibi görünse de onların yanında yeni teknolojiler, yeni cihazlar da yaşamımıza dahil olacak. Bu da yeterli bir heyecan gibi görünüyor.
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Akıllı telefonun yerini alacak 'Yapay Zeka cihazı' için çalışmalar başladı

14:42 30.09.2023 (güncellendi: 15:04 01.10.2023)
HAFTA SONU HALLERİ
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Erdal Kaplanseren
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Apple’ın tasarım dehası Jony Ive ile OpenAI’ın kurucusu ve CEO'su Sam Altman, akıllı telefonun yerini alabilecek bir "Yapay Zeka cihazı" üzerinde çalışmaya başladı. Cihaz hakkında henüz net bilgiler bulunmasa da, bu birliktelik, kullanıcı deneyiminde devrim yaratabilir. Konuyu Radyo Sputnik'teki Hafta Sonu Halleri programımızda anlattık.
Baş döndüren teknoloji dedikoduları yine gündemimizi işgal etti! Eski Apple tasarım dahisi Jony Ive ve OpenAI'nin başkanı Sam Altman'ın, üzerinde dumanlar tüten yeni bir AI cihazı üzerine kafa kafaya verdikleri söyleniyor. Henüz cihazın ne olacağına dair net bir bilgi bulunmasa da, bu gizem perdesi arkasında, yaratıcı Yapay Zeka temelli bir cihaz tasarımı olabileceği konuşuluyor. Üstelik bu cihazın, akıllı telefonun yerini alacağına dair radikal iddialar da hızla kendine alıcı buluyor.

Şu sıralar herkesin dilinde olan OpenAI, en çok AI asistanı ChatGPT ile tanınıyor. Peki ya Jony Ive? O, Apple'ın efsanevi ürünlerinin arkasındaki tasarım dehası. 2019'da Apple'dan ayrıldı ve kendi tasarım danışmanlık firması LoveFrom'u kurdu. Projenin bir köşesinde Japon yatırım firması SoftBank'ın CEO'su Masayoshi Son'un da ismi geçiyor ama tam olarak ne rol oynayacağı henüz belirsiz. Muhtemelen finansman konusunda etkin rol oynayacak.
Bu esrarengiz AI cihazının teknoloji ve kullanıcı etkileşimi üzerinde önemli bir değişim yaratabilir. Kullanıcıların teknoloji ile etkileşimini dönüştürebilecek bu cihaz, kullanıcılar için bilgiye daha sezgisel ve etkileşimli bir erişim demek olabilir. Kullanıcı deneyimi, daha kişisel ve daha verimli bir seviyeye taşınabilir. Bu ortaklık, Yapay Zeka'nın sınırlarını zorlayabilir, potansiyelini daha da genişletebilir ve yeni kullanım senaryoları ortaya çıkarabilir.

Bir diğer dikkat çeken nokta ise, Masayoshi Son gibi büyük yatırımcıların projeye sıcak bakması. Acaba bu, Yapay Zeka ve ilgili teknolojilere olan yatırımın daha da artacağına bir işaret mi? Bu durum, sektördeki gelişmeleri katbekat hızlandırabilir ve Yapay Zeka alanında daha fazla inovasyon ve gelişme görmemizi sağlayabilir.

Bu gizem dolu projenin arkasında kimlerin olduğunu düşündüğümüzde, eğer hayata geçerse, kullanıcı deneyiminde devrim yaratabileceğini hayal etmek pek de zor değil. İkonik tasarımlarıyla tanınan Ive ve AI konusunda sınırları zorlayan OpenAI, kullanıcıların teknolojiyle etkileşimlerini yeniden şekillendirebilir ve belki de bambaşka bir teknoloji dünyası kapılarını aralayabilir.
Akıllı telefonlar yıllardır yaşamımızın önemli bir parçası halini almış durumda. Bu cihazı kullanmayan insan sayısı denecek kadar az. Peki ya bundan sonrası ne olacak? Akıllı telefon miadını ne zaman dolduracak?

Geleceğin teknolojisinde ekranlar kalıcı mı gidici mi?

Gelecekte çok daha fazla ekran göreceğiz gibi görünse de, karma gerçeklik başlıkları ve giyilebilir cihazlarla “çevresel bilgi işlem” yaklaşımı, daha az ekran anlamına gelebilir. Ekranlar bilgi sunma ve tüketme şeklimizi kolaylaştırıyor, fakat sesli asistanlar ve akıllı gözlükler gibi teknolojiler de ekran kullanımını azaltabilir. Yine de, ekranların tamamen ortadan kalkması oldukça düşük bir ihtimal. Muhtemelen ekranlar ve ekran olmayan teknolojiler bir arada var olacak.
Örneğin, Humane'in AI Pin gibi, bir yüzey üzerine çağrıları, mesajları ve uygulama bilgilerini yansıtarak, ekran gerektirmeden çalışabilen cihazlar mevcut. Amazon’un Echo Frames gözlükleri ise kişisel bir asistan olarak kullanılıyor.
Yeni teknolojiler, bize gerçek dünya ile etkileşimde bulunma şeklimizi değiştirme potansiyeli sunuyor. Karma gerçeklik başlıkları, eğitimden iş dünyasına, eğlenceden daha birçok alana kadar olanaklar yaratıyor. Fakat unutmamak gerekir ki, her teknoloji gibi, bu tür yeniliklerin de insanları gerçek dünyadan uzaklaştırma ve sosyal izolasyona yol açma riski var.

Çevresel bilgi işlem yaklaşımı, teknolojiyi daha sezgisel ve gözden uzak hale getirerek günlük yaşamımızı derinden etkileyebilir. Giyilebilir teknolojiler ve akıllı ev aletleri gibi yenilikler, bilgi almayı ve görevleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırıyor. Bu, kullanıcıların daha “mevcut” olmalarını ve teknolojiyle daha doğal bir şekilde etkileşime girmelerini sağlıyor. Fakat bu tür bir entegrasyon, gizlilik ve güvenlik konusundaki endişeleri de beraberinde getiriyor.

Teknoloji her zaman için bir gelişme ve değişme alanı ve akıllı telefonlar, önümüzdeki on yıl boyunca baskın cihaz olarak kalmaya devam edecek gibi görünse de onların yanında yeni teknolojiler, yeni cihazlar da yaşamımıza dahil olacak. Bu da yeterli bir heyecan gibi görünüyor.
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