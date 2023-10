https://sputniknews.com.tr/20231001/rus-ordusunun-ana-unsuru-rusya-kara-kuvvetleri-1075930448.html

1 Ekim, Rusya'da Kara Kuvvetleri günü olarak kutlanıyor. Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği Özel Askeri Operasyon devam ederken, eski Rus Kara Kuvvetleri... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

Her yıl 1 Ekim’de Rus ordusunun ana unsuru olan Kara Kuvvetleri Günü kutlanıyor.Rusya Kara Kuvvetleri Günü, Rus tarihinin ilk düzenli ordusu olarak kabul edilen ve 1550 yılında Rus Çarı Dördüncü Ivan tarafından oluşturulan Streltsi alaylarının ansına ithafen ilk kez 2006 yılında kutlandı.Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1992 yılında kurulan Rus Kara Kuvvetleri, Rus ordusunun en büyük, karmaşık ve çeşitli bileşeni olarak kabul ediliyor.Rus ordusunun eski Kara Kuvvetleri Başkomutanı General Vladimir Boldyrev, Ukrayna’da devam eden özel operasyonun başlaması ile Rus Kara Kuvvetleri'nin durumunu detaylı bir şekilde anlattı. Boldyrev, Ukrayna'da devam eden çatışmanın Kara Kuvvetleri'nin kullandığı silahların modernizasyonuna önemli bir ivme kazandırdığını, şu anda birliklerin tüm kademelerinde oldukça modern ve güçlü silahların bulunduğunu belirtti.'Daha gelişmiş çoklu fırlatma roket sistemlerinin üretimine daha fazla odaklanmalı'Rus generale göre, Rus Kara Kuvvetleri'nin silahları dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.Özellikle de T-90 Ana Muharebe Tankı'nın savaş alanında neredeyse eşi benzeri bulunmadığını söyleyen Boldyrev, T-14 Armata'yı 'geleceğin tankı' olarak nitelendirdi. Rus general, T-90 muharebe tanklarının, BMP-3 savaş araçlarının ve BTR zırhlı personel taşıyıcıları gibi görece eski fakat yararlı modellerin üretimini arttırmaya öncelik vermeye devam etmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanında Boldyrev, "Tornado-S ve Uragan gibi daha gelişmiş çoklu fırlatma roket sistemlerinin üretimine daha fazla odaklanmalı" önerisinde de bulundu. İnsansız hava araçlarına da değinen General, "Çok ciddi gelişmeler var. İHA'lar kara kuvvetlerinin koordinasyonuna yardımcı olduğu gibi; tankların, uçakların, piyade hareketlerinin ve keşif faaliyetlerinin çalışmalarını da koordine ediyor. Bu gerçekten de keşif ve imha araçlarını kullanmanın en etkili yollarından biri ve bu alanda daha geliştirilebilecek çok fırsat var" diye ekledi. 'Rusya halihazırda etkileyici bir dizi güçlü ve ölümcül silahlar geliştirmiş durumda'Moskova Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Askeri ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Aleksey Podberezkin'e göre ise, Rusya halihazırda etkileyici bir dizi güçlü ve ölümcül silahlar geliştirmiş durumda."Şimdi ise bu silahların bol miktarda üretilmesini sağlama sorumluluğu Rus askeri-sanayi kompleksine düşüyor" diyen Podberezkin, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Şu anda Rus askeri-endüstriyel kompleksinin eski Sovyet dönemi silahlarının yerini alacak yeni silah sistemlerini üretmeye başladığı aşamadayız. Buna yüksek hassasiyetli silahlar, seyir füzeleri ya da İskender gibi balistik füzeler de dahil. Bunların hepsi Sovyet silah sistemlerinin yerini alan yeni silah sistemleri ve endüstriyel ölçekte üretiliyorlar. Seri üretimleri 2022'de başlayan silah sistemlerinin sayısında da ciddi bir artış görüyoruz, örneğin yükseltilmiş T-90 ana muharebe tankları gibi."'Silahlarımızın muharebe gücü, Batı'ya göre çok daha yüksek'Üstün manevra kabiliyeti ve düşük yakıt tüketimiyle NATO'nun övündüğü Challenger II gibi tanklara karşı belirgin bir avantaj sağlayan T-90 ana muharebe tankından övgüyle bahseden akademisyen, Rusya'nın en büyük savunma sanayi firması Almaz-Antey tarafından üretilen bazı ürünlerin özelliklerine dikkat çekti.Podberezkin özellikle seyir füzeleri ve helikopterler dahil olmak üzere her türlü hava tehdidine karşı hareket halindeki birlikler için kapsamlı koruma sağlayabilen, tamamen benzersiz olan TOR-M2 kısa menzilli hava savunma sisteminin etkinliğinin altını çizdi. Bunun yanında, yine Almaz-Antey tarafından üretilen Zoopark karşı batarya radarının dünyanın en iyi radarlarından biri olduğunu vurgulayan Podberezkin, şunları ekledi: "Silahlarımızın muharebe gücü, Batı'ya göre çok daha yüksek. Çünkü Batı silah dizaynlarınını gelişmemiş ve sanayileşmemiş ülkeler için hazırlıyor." 'Piyade ve kara kuvvetleri olmadan sahada hiçbir hedefe ulaşılamaz'Devamında ise Ukrayna çatışmasında kara kuvvetlerinin öneminin altını çizen Boldyrev, "Bir ordunun silahları ne kadar gelişmiş olursa olsun, piyade ve kara kuvvetleri olmadan sahada hiçbir hedefe ulaşılamaz" dedi.Son olarak, kapasitesini daha da geliştirmek için Rusya'nın cephaneliğini geliştirip modernize etmenin yanı sıra 'insan sermayesini' geliştirmeye de odaklanması gerektiğini söyleyen akademisyen, bir ülkenin ne tür yüksek teknolojili silahlara sahip olursa olsun, başarının her zaman teknolojiyi kullanan personele bağlı olduğunu vurguladı.

