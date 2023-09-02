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Hava savunma birliğinin komutanından Tor-M2 sistemine ilişkin değerlendirme: Sanat eseri
Hava savunma birliğinin komutanından Tor-M2 sistemine ilişkin değerlendirme: Sanat eseri
Hava savunma birliğinin komutanı, Tor-M2 modern uçaksavar sistemlerinin cephe hattında Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin semalarını koruduğunu belirtti. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T23:27+0300
2023-09-02T23:27+0300
savunma
tor-m2
lugans halk cumhuriyeti
insansız hava aracı (iha)
hava savunma
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Direktör takma adlı hava savunma birliğinin komutanı, Sputnik’e demecinde Tor-M2 modern uçaksavar sistemlerinin cephe hattında Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) hava sahasını koruma görevlerini aktif olarak yerine getirdiğini anlattı.“Bu Tor-M2 teçhizatı 2022’de üretildi, yani çok yeni bir makinedir. Bu uçaksavar füze sisteminin yerli askeri endüstri sektörünün bir tür sanat eseri olduğunu belirtmek isterim. Teçhizat çok güvenilir ve her şeyden önce, ki en önemlisi bu, etkilidir” diyen komutan, bu modelin bir öncekine göre daha gelişmiş olduğunu ve bunun birçok avantaj sağladığını anlattı.Askerlere göre Tor-M2 sistemi, modern radar sistemlerinin yardımıyla insansız hava araçlarından (İHA) uçaklarına ve seyir füzelerine kadar düşmanın birçok aracını imha edebiliyor.Hava savunma birliğinin savaş görevlerini özenle yerine getirdiğini ve çok iyi sonuçlar aldığını anlatan komutan, “Askerlerin tamamı yetişkin insanlar, herkes sorumluluğun farkında, herkes bunu yapmak istiyor. Her şey başarılıyor, her şey mükemmel. Ekibimle gurur duyuyorum” vurgusunu yaptı.Tor-M2 hava savunma sistemleri kendi sorumluluk alanındaki hava sahasını bağımsız olarak kontrol edebiliyor ve ‘dost-düşman’ sistemi tarafından tespit edilmeyen tüm hava hedeflerini vurabiliyor. Sistemin son modifikasyonu 12 km menzilli ve 10 km irtifaya ulaşabilen 16 adet dikey fırlatmalı uçaksavar füzesi ile donatılmıştır. Sistemin modernize edilen radar sistemi, 32 km mesafeye kadar hava hedeflerini tespit edebiliyor ve ‘stealth’ (radarlara görünmezlik) teknolojileri ile üretilen hava araçlarını dahi ‘görebiliyor’.
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tor-m2, lugans halk cumhuriyeti, insansız hava aracı (iha), hava savunma
tor-m2, lugans halk cumhuriyeti, insansız hava aracı (iha), hava savunma

Hava savunma birliğinin komutanından Tor-M2 sistemine ilişkin değerlendirme: Sanat eseri

23:27 02.09.2023
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinMoskova'da Zafer Günü askeri geçit töreni genel provası
Moskova'da Zafer Günü askeri geçit töreni genel provası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
© Sputnik / Alexander Vilf
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Hava savunma birliğinin komutanı, Tor-M2 modern uçaksavar sistemlerinin cephe hattında Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin semalarını koruduğunu belirtti.
Direktör takma adlı hava savunma birliğinin komutanı, Sputnik’e demecinde Tor-M2 modern uçaksavar sistemlerinin cephe hattında Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) hava sahasını koruma görevlerini aktif olarak yerine getirdiğini anlattı.
Bu Tor-M2 teçhizatı 2022’de üretildi, yani çok yeni bir makinedir. Bu uçaksavar füze sisteminin yerli askeri endüstri sektörünün bir tür sanat eseri olduğunu belirtmek isterim. Teçhizat çok güvenilir ve her şeyden önce, ki en önemlisi bu, etkilidir” diyen komutan, bu modelin bir öncekine göre daha gelişmiş olduğunu ve bunun birçok avantaj sağladığını anlattı.
Askerlere göre Tor-M2 sistemi, modern radar sistemlerinin yardımıyla insansız hava araçlarından (İHA) uçaklarına ve seyir füzelerine kadar düşmanın birçok aracını imha edebiliyor.
Hava savunma birliğinin savaş görevlerini özenle yerine getirdiğini ve çok iyi sonuçlar aldığını anlatan komutan, “Askerlerin tamamı yetişkin insanlar, herkes sorumluluğun farkında, herkes bunu yapmak istiyor. Her şey başarılıyor, her şey mükemmel. Ekibimle gurur duyuyorum” vurgusunu yaptı.
Tor-M2 hava savunma sistemleri kendi sorumluluk alanındaki hava sahasını bağımsız olarak kontrol edebiliyor ve ‘dost-düşman’ sistemi tarafından tespit edilmeyen tüm hava hedeflerini vurabiliyor. Sistemin son modifikasyonu 12 km menzilli ve 10 km irtifaya ulaşabilen 16 adet dikey fırlatmalı uçaksavar füzesi ile donatılmıştır. Sistemin modernize edilen radar sistemi, 32 km mesafeye kadar hava hedeflerini tespit edebiliyor ve ‘stealth’ (radarlara görünmezlik) teknolojileri ile üretilen hava araçlarını dahi ‘görebiliyor’.
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