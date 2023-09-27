https://sputniknews.com.tr/20230927/rus-ordusu-3-bin-tondan-fazla-muhimmatin-bulundugu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-deposunu-imha-etti-1075789643.html

Rus ordusu, 3 bin tondan fazla mühimmatın bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin deposunu imha etti

Rus ordusu, 3 bin tondan fazla mühimmatın bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin deposunu imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 3 bin tondan fazla mühimmatın bulunduğu ortak deposunu seyir füzesi ile imha ettiğini... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T01:13+0300

2023-09-27T01:13+0300

2023-09-27T01:15+0300

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rusya ordusu

rusya ordusu

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Bakanlığın açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 3 bin tondan fazla mühimmatın bulunduğu ortak silah ve mühimmat deposunu seyir füzesi atışı ile imha ettiği ifade edildi.“25 Eylül 2023 tarihinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesinin Kiselyovka köyü yakınlarındaki ortak silah ve mühimmat deposuna hava tabanlı seyir füzesi ile nokta vuruşu yapıldı” denilen açıklama, şöyle devam etti:Rus ordusu geçen hafta da Ukrayna’nın zayıflatılmış uranyumlu mühimmat ve Storm Shadow seyir füzelerinin stoklandığı yerleri vurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, telsiz istihbarat toplama merkezleri ile sabotaj grupları eğitim merkezleri dahil olmak üzere belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230918/rus-ordusu-ukraynada-uranyumlu-muhimmatin-stoklandigi-yerleri-vurdu-1075568022.html

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