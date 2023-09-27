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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/rus-ordusu-3-bin-tondan-fazla-muhimmatin-bulundugu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-deposunu-imha-etti-1075789643.html
Rus ordusu, 3 bin tondan fazla mühimmatın bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin deposunu imha etti
Rus ordusu, 3 bin tondan fazla mühimmatın bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin deposunu imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 3 bin tondan fazla mühimmatın bulunduğu ortak deposunu seyir füzesi ile imha ettiğini... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
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rusya ordusu
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Bakanlığın açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 3 bin tondan fazla mühimmatın bulunduğu ortak silah ve mühimmat deposunu seyir füzesi atışı ile imha ettiği ifade edildi.“25 Eylül 2023 tarihinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesinin Kiselyovka köyü yakınlarındaki ortak silah ve mühimmat deposuna hava tabanlı seyir füzesi ile nokta vuruşu yapıldı” denilen açıklama, şöyle devam etti:Rus ordusu geçen hafta da Ukrayna’nın zayıflatılmış uranyumlu mühimmat ve Storm Shadow seyir füzelerinin stoklandığı yerleri vurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, telsiz istihbarat toplama merkezleri ile sabotaj grupları eğitim merkezleri dahil olmak üzere belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230918/rus-ordusu-ukraynada-uranyumlu-muhimmatin-stoklandigi-yerleri-vurdu-1075568022.html
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rusya, rusya ordusu, rusya ordusu, rusya ordusu, rusya savunma bakanlığı, mühimmat
rusya, rusya ordusu, rusya ordusu, rusya ordusu, rusya savunma bakanlığı, mühimmat

Rus ordusu, 3 bin tondan fazla mühimmatın bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin deposunu imha etti

01:13 27.09.2023 (güncellendi: 01:15 27.09.2023)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 3 bin tondan fazla mühimmatın bulunduğu ortak deposunu seyir füzesi ile imha ettiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 3 bin tondan fazla mühimmatın bulunduğu ortak silah ve mühimmat deposunu seyir füzesi atışı ile imha ettiği ifade edildi.
“25 Eylül 2023 tarihinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesinin Kiselyovka köyü yakınlarındaki ortak silah ve mühimmat deposuna hava tabanlı seyir füzesi ile nokta vuruşu yapıldı” denilen açıklama, şöyle devam etti:
“Vurulma ve ardından meydana gelen infilak sonucunda, çeşitli kalibrelerde üç bin tondan fazla mühimmatın depolandığı 12 hangar imha edildi.”
Rus ordusu geçen hafta da Ukrayna’nın zayıflatılmış uranyumlu mühimmat ve Storm Shadow seyir füzelerinin stoklandığı yerleri vurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, telsiz istihbarat toplama merkezleri ile sabotaj grupları eğitim merkezleri dahil olmak üzere belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
ABD ordusuna ait uranyum içeren mermiler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
Ukrayna krizi
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