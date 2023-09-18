https://sputniknews.com.tr/20230918/rus-ordusu-ukraynada-uranyumlu-muhimmatin-stoklandigi-yerleri-vurdu-1075568022.html

Rus ordusu, Ukrayna’da uranyumlu mühimmatın stoklandığı yerleri vurdu

Rus ordusu, Ukrayna’da uranyumlu mühimmatın stoklandığı yerleri vurdu

Rus ordusunun geçtiğimiz gece Ukrayna’nın zayıflatılmış uranyumlu mühimmat ve Storm Shadow seyir füzelerinin stoklandığı yerleri vurduğu belirtildi. 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T15:36+0300

2023-09-18T15:36+0300

2023-09-18T15:36+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

uranyum

seyreltilmiş uranyum

mühimmat

stok

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram paylaşımında, “Rus ordusu bu gece, Kiev rejiminin Storm Shadow seyir füzeleri ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmatı stokladığı yerler ve radyo istihbarat toplama merkezleri ile sabotaj grupları eğitim merkezlerine yönelik havadan fırlatılan uzun menzilli hassas silahlarla ve insansız hava araçlarıyla grup saldırısı gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Tüm hedefler yok edildi” dendi.

https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-savunma-bakanliginda-buyuk-temizlik-tum-bakan-yardimcilari-gorevden-alindi-1075567603.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, uranyum, seyreltilmiş uranyum, mühimmat, stok