https://sputniknews.com.tr/20230918/rus-ordusu-ukraynada-uranyumlu-muhimmatin-stoklandigi-yerleri-vurdu-1075568022.html
Rus ordusu, Ukrayna’da uranyumlu mühimmatın stoklandığı yerleri vurdu
Rus ordusu, Ukrayna’da uranyumlu mühimmatın stoklandığı yerleri vurdu
Rus ordusunun geçtiğimiz gece Ukrayna’nın zayıflatılmış uranyumlu mühimmat ve Storm Shadow seyir füzelerinin stoklandığı yerleri vurduğu belirtildi. 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T15:36+0300
2023-09-18T15:36+0300
2023-09-18T15:36+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna krizi
uranyum
seyreltilmiş uranyum
mühimmat
stok
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram paylaşımında, “Rus ordusu bu gece, Kiev rejiminin Storm Shadow seyir füzeleri ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmatı stokladığı yerler ve radyo istihbarat toplama merkezleri ile sabotaj grupları eğitim merkezlerine yönelik havadan fırlatılan uzun menzilli hassas silahlarla ve insansız hava araçlarıyla grup saldırısı gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Tüm hedefler yok edildi” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-savunma-bakanliginda-buyuk-temizlik-tum-bakan-yardimcilari-gorevden-alindi-1075567603.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, uranyum, seyreltilmiş uranyum, mühimmat, stok
Rus ordusu, Ukrayna’da uranyumlu mühimmatın stoklandığı yerleri vurdu
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Rus ordusunun geçtiğimiz gece Ukrayna’nın zayıflatılmış uranyumlu mühimmat ve Storm Shadow seyir füzelerinin stoklandığı yerleri vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı
’nın Telegram
paylaşımında, “Rus ordusu bu gece, Kiev rejiminin Storm Shadow seyir füzeleri ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmatı stokladığı yerler ve radyo istihbarat toplama merkezleri ile sabotaj grupları eğitim merkezlerine yönelik havadan fırlatılan uzun menzilli hassas silahlarla ve insansız hava araçlarıyla grup saldırısı gerçekleştirildi”
ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Tüm hedefler yok edildi” dendi.