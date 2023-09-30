https://sputniknews.com.tr/20230930/turkiyeden-isvecteki-provokasyona-art-arda-tepkiler-1075899086.html

Türkiye'den İsveç'teki provokasyona art arda tepkiler

Türkiye'den İsveç'teki provokasyona art arda tepkiler

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyona AK Parti'den tepki geldi. Çelik, "İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. İsveç makamları nefret... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T12:13+0300

2023-09-30T12:13+0300

2023-09-30T12:13+0300

politika

ömer çelik

isveç

nato

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan saldırıyı lanetleyerek, "İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır" ifadelerini kullandı.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan saldırıların Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapıldığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:"Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır.Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur."'Özgürlük kisvesi altında her türlü suç ve hakaret serbest hale gelmiştir'Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Stockholm Büyükelçiliğimizin yanında Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Nefret suçlarının ve terör propagandasının olağan hale geldiği İsveç'te, özgürlük kisvesi altında her türlü suç ve hakaret serbest hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.İsveç makamlarının artık bu pervasızlığı durdurarak, gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurgulayan Kılıç, bu yönetim şeklinin ve vurdumduymaz tavrın, terör örgütlerinin elinde kukla olmak dışında başka bir faydasının olmayacağının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230831/isvec-cetelerle-bas-edemiyor-bir-saat-icinde-4-patlama-oldu-1075093974.html

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