https://sputniknews.com.tr/20230831/isvec-cetelerle-bas-edemiyor-bir-saat-icinde-4-patlama-oldu-1075093974.html

İsveç çetelerle baş edemiyor: Bir saat içinde 4 patlama oldu

İsveç çetelerle baş edemiyor: Bir saat içinde 4 patlama oldu

İskandinav ülkesi İsveç'te, çetelerle ilişkili şiddetin kontrolden çıktığı bir dönemde, polis ülkenin birkaç şehrinin bir saat içinde 4 patlama ile... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T23:22+0300

2023-08-31T23:22+0300

2023-08-31T23:22+0300

dünya

isveç

çete

bomba

iskandinav

çete şiddeti

avrupa

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İsveç şehirleri, dün gece, bir saatten daha kısa bir süre içinde dört patlama ile sarsıldı. Batı kıyısındaki Göteborg şehrindeki polis, yerel saatle 01:00 civarında (TSİ 00:00), sadece 10 dakika arayla iki farklı adreste patlama haberleri aldı.Patlamalara ilişkin açıklama yapan polis, "Her iki alan da abluka altına alındı ve teknik incelemeler devam ediyor” diyerek, ulusal bomba ekibinin olay yerine çağrıldığını söyledi. Polis, açıklamanın devamında “İnsanların yaralandığına dair bilgi yok, sadece maddi hasar var” ifadelerini de ekledi.Yaklaşık bir saat sonra, Stockholm'ün güneyinde bulunan Norsborg ve Nykoping şehirlerinde de birkaç dakika arayla iki patlamanın meydana geldiği bildirildi. Her iki patlamada da can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı da aktarıldı.Her dört patlamanın da konutların olduğu binalarda meydana geldiği belirtildi.Göteborg polisi, şehirdeki iki patlamanın nedenine dair henüz spekülasyon yapmanın erken olduğunu belirtti.Ancak İsveç, son yıllarda çetelerin uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan hesaplaşmaları nedeniyle artan silahlı saldırılar ve patlamaları kontrol altına almada zorlanıyor.Polis verilerine göre, 2022'de 90 patlama ile 101 bombalı eylem girişimi veya bombalı eylem hazırlığı kaydedildi. Bu yıl ise, 15 Ağustos tarihine kadar 109 patlamanın kayıtlara geçtiği belirtildi.Polis, bombaların esas olarak hedefleri tehdit etmek için kullanıldığını, ortadan kaldırılmak istenen ‘düşmanların’ ise daha çok vurularak öldürüldüğünü bildirdi.Paylaşılan polis verilerine göre 2022'de, 62'si ölümcül 391 vurma eylemi gerçekleşti, bu sayı önceki yıla göre yüzde 45 artış gösterdi.

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isveç, çete, bomba, iskandinav, çete şiddeti, avrupa