https://sputniknews.com.tr/20230930/nato-genel-sekreterinden-ukraynaya-iliskin-aciklama-bir-yol-bulacagiz-1075901732.html

NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna'ya ilişkin açıklama: 'Bir yol bulacağız'

NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna'ya ilişkin açıklama: 'Bir yol bulacağız'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg verdiği demeçte, tüm anlaşmazlıklara rağmen Polonya ve Slovakya'nın Ukrayna'ya desteğinden emin olduğunu açıkladı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T16:49+0300

2023-09-30T16:49+0300

2023-09-30T16:49+0300

ukrayna krizi

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nato genel sekreteri jens stoltenberg

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slovakya

mateusz morawiecki

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada, Polonya ve Slovakya'nın iki ülke arasındaki mevcut sorunlara rağmen Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.NATO Genel Sekreteri ayrıca Slovakya'daki parlamento seçimlerini Ukrayna'ya askeri yardıma son verme sözü veren Robert Fico'nun kazanması halinde dahi Kiev'i desteklemek için hala fırsatlar olduğunu vurguladı.NATO Genel Sekreteri açıklamasında, "Slovakya'daki yeni hükümet kim olursa olsun NATO toplantılarına etkileşime devam edeceğiz. Çatışmanın başlangıcından bu yana her seçimden sonra yaptığımız gibi Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmenin yollarını bulacağımızdan eminim" sözlerine yer verdi.Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, kendilerinin aktif bir şekilde silahlanması nedeniyle ülkesinin Ukrayna'ya ülkeye silah tedarikini durdurduğunu söylemişti.Slovakya'da erken parlamento seçimleri 30 Eylül'de yapılacak. Slovak muhalefet partisi Smer'in lideri Robert Fico, kazanması halinde Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmayı, Slovakya'nın Ukrayna'ya askeri yardımına son vermeyi ve hatta Kiev'in NATO'ya katılmasını engellemeyi vaat etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230921/stoltenberg-ukrayna-natoya-katilamayacak-1075659079.html

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ukrayna, nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, polonya, slovakya, mateusz morawiecki, robert fico