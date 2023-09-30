https://sputniknews.com.tr/20230930/nato-genel-sekreterinden-ukraynaya-iliskin-aciklama-bir-yol-bulacagiz-1075901732.html
NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna'ya ilişkin açıklama: 'Bir yol bulacağız'
NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna'ya ilişkin açıklama: 'Bir yol bulacağız'
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg verdiği demeçte, tüm anlaşmazlıklara rağmen Polonya ve Slovakya'nın Ukrayna'ya desteğinden emin olduğunu açıkladı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T16:49+0300
2023-09-30T16:49+0300
2023-09-30T16:49+0300
ukrayna krizi
ukrayna
nato
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
polonya
slovakya
mateusz morawiecki
robert fico
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada, Polonya ve Slovakya'nın iki ülke arasındaki mevcut sorunlara rağmen Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.NATO Genel Sekreteri ayrıca Slovakya'daki parlamento seçimlerini Ukrayna'ya askeri yardıma son verme sözü veren Robert Fico'nun kazanması halinde dahi Kiev'i desteklemek için hala fırsatlar olduğunu vurguladı.NATO Genel Sekreteri açıklamasında, "Slovakya'daki yeni hükümet kim olursa olsun NATO toplantılarına etkileşime devam edeceğiz. Çatışmanın başlangıcından bu yana her seçimden sonra yaptığımız gibi Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmenin yollarını bulacağımızdan eminim" sözlerine yer verdi.Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, kendilerinin aktif bir şekilde silahlanması nedeniyle ülkesinin Ukrayna'ya ülkeye silah tedarikini durdurduğunu söylemişti.Slovakya'da erken parlamento seçimleri 30 Eylül'de yapılacak. Slovak muhalefet partisi Smer'in lideri Robert Fico, kazanması halinde Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmayı, Slovakya'nın Ukrayna'ya askeri yardımına son vermeyi ve hatta Kiev'in NATO'ya katılmasını engellemeyi vaat etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230921/stoltenberg-ukrayna-natoya-katilamayacak-1075659079.html
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ukrayna, nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, polonya, slovakya, mateusz morawiecki, robert fico
ukrayna, nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, polonya, slovakya, mateusz morawiecki, robert fico
NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna'ya ilişkin açıklama: 'Bir yol bulacağız'
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg verdiği demeçte, tüm anlaşmazlıklara rağmen Polonya ve Slovakya'nın Ukrayna'ya desteğinden emin olduğunu açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada, Polonya ve Slovakya'nın iki ülke arasındaki mevcut sorunlara rağmen Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.
"Ukrayna ve Polonya'nın Ukrayna'ya askeri destek verilmesini engelleyen tüm farklılıkları çözmenin bir yolunu bulacaklarını umuyorum, bundan eminim."
NATO Genel Sekreteri ayrıca Slovakya'daki parlamento seçimlerini Ukrayna'ya askeri yardıma son verme sözü veren Robert Fico'nun kazanması halinde dahi Kiev'i desteklemek için hala fırsatlar olduğunu vurguladı.
NATO Genel Sekreteri açıklamasında, "Slovakya'daki yeni hükümet kim olursa olsun NATO toplantılarına etkileşime devam edeceğiz. Çatışmanın başlangıcından bu yana her seçimden sonra yaptığımız gibi Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmenin yollarını bulacağımızdan eminim" sözlerine yer verdi.
Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki
yaptığı açıklamada
, kendilerinin aktif bir şekilde silahlanması nedeniyle ülkesinin Ukrayna'ya ülkeye silah tedarikini durdurduğunu söylemişti.
Slovakya'da erken parlamento seçimleri 30 Eylül'de yapılacak. Slovak muhalefet partisi Smer'in lideri Robert Fico, kazanması halinde Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmayı, Slovakya'nın Ukrayna'ya askeri yardımına son vermeyi ve hatta Kiev'in NATO'ya katılmasını engellemeyi vaat etmişti.