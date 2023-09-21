https://sputniknews.com.tr/20230921/polonya-basbakani-morawiecki-ukraynaya-silah-sevkiyatini-sonlandiriyoruz-1075660040.html
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna'ya silah sevkiyatını sonlandırıyoruz
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna'ya silah sevkiyatını sonlandırıyoruz
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya silah sevkiyatının sonuna gelindiğini bildirdi. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T19:13+0300
2023-09-21T19:13+0300
2023-09-21T19:13+0300
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polonya
mateusz morawiecki
ukrayna
ukrayna krizi
varşova
ukrayna silahlı kuvvetleri
silah sevkiyatı
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Polsat televizyonuna konuşan Polonya Başbakanı Morawiecki, Polonya'nın zaten aktif olarak silahlandığı için Ukrayna'ya silah tedarikine son verdiğini söyledi.Morawiecki, “Artık kendimizi en modern silahlarla silahlandırdığımız gerçeğine dayanarak artık Ukrayna'ya herhangi bir silah sevkiyatı yapmıyoruz. Eğer kendinizi savunmak istemiyorsanız, kendinizi savunacak bir şeylerin olması gerekir. Bu ilkeyi tanıyoruz. İşte bu nedenle siparişleri artırdık” diye konuştu.Polonya makamları, Varşova’nın Ukrayna'ya askeri teslimatlar açısından ABD ve İngiltere’den sonra üçüncü sırada yer aldığını defalarca vurgulamıştı. Temmuz sonlarında Polonya’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 3 milyar euro tutarında yardım sağladığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230630/polonya-basbakani-morawieckiden-natoya-cagri-topraklarimiza-nukleer-silah-yerlestirin-1073047246.html
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polonya, mateusz morawiecki, ukrayna, ukrayna krizi, varşova, ukrayna silahlı kuvvetleri, silah sevkiyatı
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna'ya silah sevkiyatını sonlandırıyoruz
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya silah sevkiyatının sonuna gelindiğini bildirdi.
Polsat televizyonuna konuşan Polonya Başbakanı Morawiecki, Polonya'nın zaten aktif olarak silahlandığı için Ukrayna'ya silah tedarikine son verdiğini söyledi.
Morawiecki, “Artık kendimizi en modern silahlarla silahlandırdığımız gerçeğine dayanarak artık Ukrayna'ya herhangi bir silah sevkiyatı yapmıyoruz. Eğer kendinizi savunmak istemiyorsanız, kendinizi savunacak bir şeylerin olması gerekir. Bu ilkeyi tanıyoruz. İşte bu nedenle siparişleri artırdık” diye konuştu.
Polonya makamları, Varşova’nın Ukrayna'ya askeri teslimatlar açısından ABD ve İngiltere’den sonra üçüncü sırada yer aldığını defalarca vurgulamıştı. Temmuz sonlarında Polonya’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 3 milyar euro tutarında yardım sağladığı bildirilmişti.