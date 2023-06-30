https://sputniknews.com.tr/20230630/polonya-basbakani-morawieckiden-natoya-cagri-topraklarimiza-nukleer-silah-yerlestirin-1073047246.html

Polonya Başbakanı Morawiecki'den NATO'ya çağrı: Topraklarımıza nükleer silah yerleştirin

Polonya Başbakanı Morawiecki'den NATO'ya çağrı: Topraklarımıza nükleer silah yerleştirin

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, NATO'ya çağrıda bulunarak Polonya topraklarına Amerikan nükleer silahlarının konuşlandırılmasını talep etti. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T20:28+0300

2023-06-30T20:28+0300

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polonya

mateusz morawiecki

rusya

nükleer

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AB Liderler Zirvesi'nden sonra gazetecilere demeç veren Morawiecki, Belarus'u işaret ederek NATO'ya nükleer silah çağrısında bulundu.Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandıracağını belirten Morawiecki, NATO'nun nükleer paylaşım programına katılmak için Brüksel'e başvurduklarını anlattı.Polonya topraklarına en kısa sürede nükleer silah konuşlandırılması gerektiğini kaydeden Morawiecki, "Her şeyden önce bu, ABD'li ortaklarımızın, NATO'daki ortaklarımızın kararı olmalı. Hızlı eylemler istediğimizi beyan ediyoruz" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Haziran'da Lukaşenko ile Soçi'de görüşmüştü. Görüşme sırasında Putin, Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırmaya yönelik hazırlıkları 7-8 Temmuz'da tamamlayacaklarını ve hemen ardından bu silahları konuşlandırma işine başlayacaklarını belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı, 7-8 Temmuz’dan sonra konuşlandırılacağını söylediği taktik nükleer silahların Belarus’a yerleştireceklerini ilk defa, İngiltere’nin Ukrayna’ya askeri yardım olarak zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat gönderme kararından sonra duyurmuştu.Putin daha sonra Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırma kararıyla ilgili bir açıklamasında, “Rusya, Belarus’a öylece nükleer silah vermiyor. Rusya esasında Amerika Birleşik Devletleri’nin on yıllardır yaptığını yapıyor. Zira Amerikalılar müttefiklerinin askerlerine, pilotlarına gerekmesi halinde kullanabilmeleri için bu tür silahların nasıl kullanılacağını senelerden beri öğretiyor” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230609/socide-putin-lukasenko-gorusmesi-basladi-1072226747.html

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