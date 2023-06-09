https://sputniknews.com.tr/20230609/socide-putin-lukasenko-gorusmesi-basladi-1072226747.html
Soçi’de Putin-Lukaşenko görüşmesi başladı
Soçi’de Putin-Lukaşenko görüşmesi başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Soçi’de gerçekleşmesi beklenen görüşmesi başladı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T14:29+0300
2023-06-09T14:29+0300
2023-06-09T14:30+0300
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belarus
aleksandr lukaşenko
soçi
vladimir putin
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun basın servisine yakın olduğu bilinen Telegram kanalı Pul Pervovo, Soçi’de Putin-Lukaşenko görüşmesinin başladığını yazdı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce görüşmenin Putin’in Soçi’deki resmi konutu Boçarov Ruçey’de gerçekleşeceğini söylemişti.
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rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, soçi, vladimir putin
rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, soçi, vladimir putin
Soçi’de Putin-Lukaşenko görüşmesi başladı
14:29 09.06.2023 (güncellendi: 14:30 09.06.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Soçi’de gerçekleşmesi beklenen görüşmesi başladı.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun basın servisine yakın olduğu bilinen Telegram kanalı Pul Pervovo, Soçi’de Putin-Lukaşenko görüşmesinin başladığını yazdı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce görüşmenin Putin’in Soçi’deki resmi konutu Boçarov Ruçey’de gerçekleşeceğini söylemişti.