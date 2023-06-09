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https://sputniknews.com.tr/20230609/socide-putin-lukasenko-gorusmesi-basladi-1072226747.html
Soçi’de Putin-Lukaşenko görüşmesi başladı
Soçi’de Putin-Lukaşenko görüşmesi başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Soçi’de gerçekleşmesi beklenen görüşmesi başladı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T14:29+0300
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun basın servisine yakın olduğu bilinen Telegram kanalı Pul Pervovo, Soçi’de Putin-Lukaşenko görüşmesinin başladığını yazdı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce görüşmenin Putin’in Soçi’deki resmi konutu Boçarov Ruçey’de gerçekleşeceğini söylemişti.
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rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, soçi, vladimir putin
rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, soçi, vladimir putin

Soçi’de Putin-Lukaşenko görüşmesi başladı

14:29 09.06.2023 (güncellendi: 14:30 09.06.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinAleksandr Lukaşenko- Vladimir Putin
Aleksandr Lukaşenko- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Soçi’de gerçekleşmesi beklenen görüşmesi başladı.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun basın servisine yakın olduğu bilinen Telegram kanalı Pul Pervovo, Soçi’de Putin-Lukaşenko görüşmesinin başladığını yazdı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce görüşmenin Putin’in Soçi’deki resmi konutu Boçarov Ruçey’de gerçekleşeceğini söylemişti.
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