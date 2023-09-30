https://sputniknews.com.tr/20230930/isvec-cetelerle-mucadele-etmek-icin-ordudan-yardim-istedi-1075912355.html

İsveç, çetelerle mücadele için ordudan yardım istedi

İsveç, çetelerle mücadele için ordudan yardım istedi

Son yıllarda İsveç'te artan çete sorunu nedeniyle İsveç Başbakanı Kristersson, orduyu göreve çağırdı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T20:12+0300

2023-09-30T20:12+0300

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dünya

isveç

polis

asker

ulf kristersson

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İsveç'te çete şiddeti ile mücadele etmek için düğmeye basan Başbakan Ulf Kristersson, "Çetelerin nedeni sorumsuz göç politikasıdır" diyerek polisin yetersiz kaldığı durumlar için ordudan yardım istedi. Genelkurmay Başkanı Micheal Byden, Başbakan Kristersson'un çağrısını kabul edeceğini ve çetelere karşı polisle beraber çalışacağını belirtti.Çetelerin yılda onlarca kişilerin ölümüne yol açtığı belirtilen İsveç'te, her 1 milyon kişide 4 kişi çete şiddetine kurban gidiyor. Son bir ayda 12 kişinin çeteler nedeniyle öldüğü ülkede hükümet harekete geçti. İsveç medyası, artan çete şiddetinden Foxtrot çetesini sorumlu tutsa da Başbakan Kristersson artan göçü suçluyor.İsveç, son yıllarda çetelerin uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan hesaplaşmaları nedeniyle artan silahlı saldırılar ve patlamaları kontrol altına almada zorlanıyor.Polis verilerine göre, 2022'de 90 patlama ile 101 bombalı eylem girişimi veya bombalı eylem hazırlığı kaydedildi. Bu yıl ise, 15 Ağustos tarihine kadar 109 patlamanın kayıtlara geçtiği belirtildi. Polis ayrıca bombaların esas olarak hedefleri tehdit etmek için kullanıldığını, ortadan kaldırılmak istenen ‘düşmanların’ ise daha çok vurularak öldürüldüğünü bildirdi.Paylaşılan polis verilerine göre 2022'de, 62'si ölümcül 391 vurma eylemi gerçekleşti, bu sayı önceki yıla göre yüzde 45 artış gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20230831/isvec-cetelerle-bas-edemiyor-bir-saat-icinde-4-patlama-oldu-1075093974.html

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