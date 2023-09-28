https://sputniknews.com.tr/20230928/rusya-disisleri-bakanligi-kosova-cevresindeki-durumu-istikrara-kavusturma-sansi-gormuyoruz-1075826665.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kosova çevresindeki durumu istikrara kavuşturma şansı görmüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kosova çevresindeki durumu istikrara kavuşturma şansı görmüyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) kışkırtmaları nedeniyle Kosova çevresindeki... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T10:49+0300

2023-09-28T10:49+0300

2023-09-28T10:49+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko açıklamasında, “Bölgede uzun vadeli istikrar ihtimali yok” ifadelerini kullandı ve Kosova lideri Albin Kurti'nin sahadaki gerilimi sürdürüp Sırpları bölgeden püskürterek, Washington ve Brüksel gibi onu yöneten idarecilerinin Belgrad üzerindeki baskıyı daha da artıracağına, bölgenin tanınmasını sağlayacağına güvendiğini vurguladı.Gruşko, Kosova'nın Birleşmiş Milletler'in (BM) 1244 sayılı kararına aykırı olarak bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlatırken, Batı'nın Kosova provokasyonlarına tepkisinin yavaş ve ilkesiz olduğunun altını çizdi.Gruşko sözlerini şöyle tamamladı:Kosova Başbakanı Albin Kurti, 24 Eylül'de 'Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde silahlı Sırp grubun açtığı ateş sonucu polis memuru Afrim Bunjaku'nun hayatını kaybettiğini' açıklamıştı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, Kuzey Kosova ve Metohija'da Kosovalı Arnavut polisiyle çıkan çatışmalarda 3 Sırp'ın öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını belirtmişti.Vucic, Kosovalı polisin öldürülmesi olayını desteklemediğini ancak ‘Priştine'nin sürekli terörünün bölgenin kuzeyindeki Sırpları açık çatışmalara sürüklediğini’ kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230925/rusya-disislerinden-kosovada-gerilimin-tirmanmasina-iliskin-aciklama-1075757007.html

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