Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kosova çevresindeki durumu istikrara kavuşturma şansı görmüyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temeli atıldı
07:05
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan'dan yeni Anayasa çıkışı
09:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da kuraklık tehlikesi
12:01
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:29
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
23 dk
SESLİ HABER
UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor
18:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Karabağ’dan Ermenistan’a taşınan kişi sayısı 20 bini geçti
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir
19:46
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü
20:30
4 dk
SESLİ HABER
ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi
20:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ek MTV vergisinde kritik gün
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
63 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230928/rusya-disisleri-bakanligi-kosova-cevresindeki-durumu-istikrara-kavusturma-sansi-gormuyoruz-1075826665.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kosova çevresindeki durumu istikrara kavuşturma şansı görmüyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kosova çevresindeki durumu istikrara kavuşturma şansı görmüyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) kışkırtmaları nedeniyle Kosova çevresindeki... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T10:49+0300
2023-09-28T10:49+0300
dünya
kosova
sırbistan
moskova
rusya dışişleri bakanlığı
aleksandr gruşko
rusya
washington
brüksel
ab
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1b/1056751813_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_7bfedd57b4e6649dd72d5e39c206564e.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko açıklamasında, “Bölgede uzun vadeli istikrar ihtimali yok” ifadelerini kullandı ve Kosova lideri Albin Kurti'nin sahadaki gerilimi sürdürüp Sırpları bölgeden püskürterek, Washington ve Brüksel gibi onu yöneten idarecilerinin Belgrad üzerindeki baskıyı daha da artıracağına, bölgenin tanınmasını sağlayacağına güvendiğini vurguladı.Gruşko, Kosova'nın Birleşmiş Milletler'in (BM) 1244 sayılı kararına aykırı olarak bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlatırken, Batı'nın Kosova provokasyonlarına tepkisinin yavaş ve ilkesiz olduğunun altını çizdi.Gruşko sözlerini şöyle tamamladı:Kosova Başbakanı Albin Kurti, 24 Eylül'de 'Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde silahlı Sırp grubun açtığı ateş sonucu polis memuru Afrim Bunjaku'nun hayatını kaybettiğini' açıklamıştı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, Kuzey Kosova ve Metohija'da Kosovalı Arnavut polisiyle çıkan çatışmalarda 3 Sırp'ın öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını belirtmişti.Vucic, Kosovalı polisin öldürülmesi olayını desteklemediğini ancak ‘Priştine'nin sürekli terörünün bölgenin kuzeyindeki Sırpları açık çatışmalara sürüklediğini’ kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230925/rusya-disislerinden-kosovada-gerilimin-tirmanmasina-iliskin-aciklama-1075757007.html
kosova
sırbistan
moskova
rusya
washington
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1b/1056751813_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_55a2c60592332fb275a3bc00a3b24435.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kosova, sırbistan, moskova, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, rusya, washington, brüksel, ab
kosova, sırbistan, moskova, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, rusya, washington, brüksel, ab

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kosova çevresindeki durumu istikrara kavuşturma şansı görmüyoruz

10:49 28.09.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) kışkırtmaları nedeniyle Kosova çevresindeki durumun uzun vadede istikrara kavuşturulması ihtimalini görmediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko açıklamasında, “Bölgede uzun vadeli istikrar ihtimali yok” ifadelerini kullandı ve Kosova lideri Albin Kurti'nin sahadaki gerilimi sürdürüp Sırpları bölgeden püskürterek, Washington ve Brüksel gibi onu yöneten idarecilerinin Belgrad üzerindeki baskıyı daha da artıracağına, bölgenin tanınmasını sağlayacağına güvendiğini vurguladı.
Gruşko, Kosova'nın Birleşmiş Milletler'in (BM) 1244 sayılı kararına aykırı olarak bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlatırken, Batı'nın Kosova provokasyonlarına tepkisinin yavaş ve ilkesiz olduğunun altını çizdi.
Gruşko sözlerini şöyle tamamladı:
“Batı tarafından sürdürülen ilkesiz destek, Kurti’yi çatışmayı kışkırtma ve bölge topraklarını Sırplardan temizleme taktiklerinin eninde sonunda işe yarayacağına ikna ediyor.”
Kosova Başbakanı Albin Kurti, 24 Eylül'de 'Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde silahlı Sırp grubun açtığı ateş sonucu polis memuru Afrim Bunjaku'nun hayatını kaybettiğini' açıklamıştı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, Kuzey Kosova ve Metohija'da Kosovalı Arnavut polisiyle çıkan çatışmalarda 3 Sırp'ın öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını belirtmişti.
Vucic, Kosovalı polisin öldürülmesi olayını desteklemediğini ancak ‘Priştine'nin sürekli terörünün bölgenin kuzeyindeki Sırpları açık çatışmalara sürüklediğini’ kaydetmişti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
DÜNYA
Rusya Dışişleri’nden Kosova’da gerilimin tırmanmasına ilişkin açıklama
25 Eylül, 20:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала