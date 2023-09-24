https://sputniknews.com.tr/20230924/vucic-kosovali-arnavut-polisiyle-cikan-catismalarda-uc-kosovali-sirp-olduruldu-1075734760.html

Vucic: Kosovalı Arnavut polisiyle çıkan çatışmalarda üç Kosovalı Sırp öldürüldü

Vucic: Kosovalı Arnavut polisiyle çıkan çatışmalarda üç Kosovalı Sırp öldürüldü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kuzey Kosova ve Metohija'da Kosovalı Arnavut polisiyle çıkan çatışmalarda üç Sırp'ın öldüğünü belirtti. 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T23:11+0300

2023-09-24T23:11+0300

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aleksandr vucic

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kosova

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, halka sesleniş konuşmasında Kuzey Kosova ve Metohija'da Kosovalı Arnavut polisiyle çıkan çatışmalarda üç Sırp'ın öldüğünü söyledi.“Elimizdeki bilgilere göre öldürmelerine gerek yokken, ikisi kesin olarak uzak mesafeden keskin nişancı ateşinden olmak üzere Kosova ve Metohija'dan üç Sırp öldürüldü. İki kişi de ağır yaralandı. Dördüncü bir kişinin ölme tehlikesi söz konusu” diyen Vucic, Kosovalı polisin öldürülmesi olayını desteklemediğini, ancak ‘Priştine'nin sürekli terörünün bölgenin kuzeyindeki Sırpları açık çatışmalara sürüklediğini’ kaydetti.Vucic, “Tahminlerimize göre sadece bir saat yirmi dakika içinde birkaç düzine Sırp tamamen kuşatıldı. Bunun uluslararası güçlerle birlikte, lojistik destekli olarak ve her türlü yöntemle yapıldığı ortada. Kuşatıldıktan sonra vahşice saldırıya uğradılar, biz neden (NATO misyonu) KFOR'un bunu yapmadığını kendimize sorduk, oysa onlar sözde teröristlerle uğraşması, yani mümkün olduğu kadar çok insanı öldürmesi için (Kosova Başbakanı Albin) Kurti’ye tam yetki verdiler” vurgusunu yaptı.Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplandığını duyuran Vucic, Belgrad’ın durumu dikkatle inceleyeceğini ve önümüzdeki günlerde kararını açıklayacağını vurguladı.Vucic, “İnsanların öfkelendiklerinde en çok neyi istediklerini biliyorum. Ancak ricam, kararları verenin başkası değil bizim olmamız ve her ne kadar acı verici ve zor olursa olsun, kararları verenin olaylar değil bizim olmamız için herkesin yeterince makul olmasıdır” ifadelerini kullandı.

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aleksandr vucic, sırbistan, avrupa, kosova