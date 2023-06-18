Vucic: Tutuklanan Sırplar serbest kalmadığı sürece diyalog manasız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
07:00
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
07:21
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
07:36
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
08:30
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
09:00
7 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
09:22
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
09:39
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya yaptırımları Uluslararası Paten Birliği’ni krize soktu
10:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:06
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
14:06
7 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
14:27
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
16:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
17:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
18:36
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
19:02
7 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:38
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye turizminde ilk sırada Rusya var
20:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
09:21
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
09:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
10:16
3 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
10:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
18:02
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
18:29
2 dk
ÖZEL HABER
Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, Sputnik’e ABD’nin uluslararası ihlallerini anlattı
19:00
6 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:22
4 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
20:16
1 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
20:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230618/vucic-tutuklanan-sirplar-serbest-kalmadigi-surece-diyalog-manasiz-1072597765.html
Vucic: Tutuklanan Sırplar serbest kalmadığı sürece diyalog manasız
Vucic: Tutuklanan Sırplar serbest kalmadığı sürece diyalog manasız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova’da polis tarafından tutuklanan Sırpların serbest bırakılmadığı sürece Kosova Başbakanı Albin Kurti ile... 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T23:04+0300
2023-06-18T23:04+0300
dünya
sırbistan
aleksandr vucic
kosova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071662968_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_dd8bb40ed040c2fd922855b636bcd3b6.jpg
Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in daveti üzerine Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak kriz toplantısına katılıp katılmama konusunda karar vermediğini ifade etti.Vucic, Kosova polisi tarafından gözaltına alınan Sırpların serbest bırakılmadığı sürece Kosova Başbakanı Albin Kurti ile diyaloğun manasız olduğunu dile getirdi.Sırbistan’ın Kosova özel kuvvetleri ile 'sahte' belediye başkanlarının Kosova’nın kuzeyindeki Sırp belediyelerinden çekilmelerini talep ettiğini vurgulayan Vucic, “Diğerleri konuşmaya hazır olduğunda biz de buna hazır olacağız. O zamana kadar bunu istemiyoruz” dedi.Brüksel’deki kriz toplantısına katılıp katılmama kararının taktik bir karar olacağını ifade eden Vucic, “Çünkü Albin Kurti ile diyalog söz konusu değil. Zira bu diyalogda sadece bizim taviz vermemiz istemiyor. Ama artık verecek bir şey kalmadı. Konuşmanın manası yok” diye ekledi.'Batı ülkeleri Sırplara ateş edilmesine ve kötü muameleye maruz bırakılmalarına izin veriyor'Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi Batı’nın desteğiyle Sırplar üzerinde terör oluşturmakla itham eden Vucic, Kosova polisinin dün iki çocuğa saldırdığını iddia etti. Sırbistan’a karşı bir hibrit savaş yürütüldüğünü ileri süren Vucic, Kosova’da adil davranan tek kurumun NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) olduğunu ve EULEX’in (Kosova'daki AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu) sadece Sırplara kötü muameleyi izlemekle yetindiğini savundu.Vucic, “Batı ülkeleri Sırplara ateş edilmesine ve kötü muameleye maruz bırakılmalarına izin veriyor. Kurti’nin her şeyi yapmasına izin veriliyor. Biz ne yaparsak yapalım, yapıcı olduğumuzda dahi bize asla yardım edecek değiller, çünkü Kosova’yı egemen bir bölge olarak tanıyorlar” değerlendirmesini yaptı.Belgrad'ın barışı korumaya çalışacağını fakat Sırp halkına kötü muamele edilip hayatlarının tehdit edilmesine izin vermeyeceğini ifade eden Vucic, önümüzdeki günlerde stratejik kararlar vermeleri gerekeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230616/sirbistanda-nato-ulkelerinden-askerlerin-katilimiyla-platin-kurt-tatbikati-basladi-1072540836.html
sırbistan
kosova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071662968_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_d23988aa166472484ecf7243edb8618b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sırbistan, aleksandr vucic, kosova
sırbistan, aleksandr vucic, kosova

Vucic: Tutuklanan Sırplar serbest kalmadığı sürece diyalog manasız

23:04 18.06.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
© Sputnik / Стрингер
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova’da polis tarafından tutuklanan Sırpların serbest bırakılmadığı sürece Kosova Başbakanı Albin Kurti ile diyaloğun manasız olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in daveti üzerine Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak kriz toplantısına katılıp katılmama konusunda karar vermediğini ifade etti.
Vucic, Kosova polisi tarafından gözaltına alınan Sırpların serbest bırakılmadığı sürece Kosova Başbakanı Albin Kurti ile diyaloğun manasız olduğunu dile getirdi.
Sırbistan’ın Kosova özel kuvvetleri ile 'sahte' belediye başkanlarının Kosova’nın kuzeyindeki Sırp belediyelerinden çekilmelerini talep ettiğini vurgulayan Vucic, “Diğerleri konuşmaya hazır olduğunda biz de buna hazır olacağız. O zamana kadar bunu istemiyoruz” dedi.
Brüksel’deki kriz toplantısına katılıp katılmama kararının taktik bir karar olacağını ifade eden Vucic, “Çünkü Albin Kurti ile diyalog söz konusu değil. Zira bu diyalogda sadece bizim taviz vermemiz istemiyor. Ama artık verecek bir şey kalmadı. Konuşmanın manası yok” diye ekledi.

'Batı ülkeleri Sırplara ateş edilmesine ve kötü muameleye maruz bırakılmalarına izin veriyor'

Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi Batı’nın desteğiyle Sırplar üzerinde terör oluşturmakla itham eden Vucic, Kosova polisinin dün iki çocuğa saldırdığını iddia etti. Sırbistan’a karşı bir hibrit savaş yürütüldüğünü ileri süren Vucic, Kosova’da adil davranan tek kurumun NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) olduğunu ve EULEX’in (Kosova'daki AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu) sadece Sırplara kötü muameleyi izlemekle yetindiğini savundu.
Vucic, “Batı ülkeleri Sırplara ateş edilmesine ve kötü muameleye maruz bırakılmalarına izin veriyor. Kurti’nin her şeyi yapmasına izin veriliyor. Biz ne yaparsak yapalım, yapıcı olduğumuzda dahi bize asla yardım edecek değiller, çünkü Kosova’yı egemen bir bölge olarak tanıyorlar” değerlendirmesini yaptı.
Belgrad'ın barışı korumaya çalışacağını fakat Sırp halkına kötü muamele edilip hayatlarının tehdit edilmesine izin vermeyeceğini ifade eden Vucic, önümüzdeki günlerde stratejik kararlar vermeleri gerekeceğini söyledi.
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
DÜNYA
Sırbistan'da NATO ülkelerinden askerlerin katılımıyla ‘Platin Kurt’ tatbikatı başladı
16 Haziran , 15:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала