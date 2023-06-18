https://sputniknews.com.tr/20230618/vucic-tutuklanan-sirplar-serbest-kalmadigi-surece-diyalog-manasiz-1072597765.html

Vucic: Tutuklanan Sırplar serbest kalmadığı sürece diyalog manasız

Vucic: Tutuklanan Sırplar serbest kalmadığı sürece diyalog manasız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova’da polis tarafından tutuklanan Sırpların serbest bırakılmadığı sürece Kosova Başbakanı Albin Kurti ile... 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T23:04+0300

2023-06-18T23:04+0300

2023-06-18T23:04+0300

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aleksandr vucic

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Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in daveti üzerine Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak kriz toplantısına katılıp katılmama konusunda karar vermediğini ifade etti.Vucic, Kosova polisi tarafından gözaltına alınan Sırpların serbest bırakılmadığı sürece Kosova Başbakanı Albin Kurti ile diyaloğun manasız olduğunu dile getirdi.Sırbistan’ın Kosova özel kuvvetleri ile 'sahte' belediye başkanlarının Kosova’nın kuzeyindeki Sırp belediyelerinden çekilmelerini talep ettiğini vurgulayan Vucic, “Diğerleri konuşmaya hazır olduğunda biz de buna hazır olacağız. O zamana kadar bunu istemiyoruz” dedi.Brüksel’deki kriz toplantısına katılıp katılmama kararının taktik bir karar olacağını ifade eden Vucic, “Çünkü Albin Kurti ile diyalog söz konusu değil. Zira bu diyalogda sadece bizim taviz vermemiz istemiyor. Ama artık verecek bir şey kalmadı. Konuşmanın manası yok” diye ekledi.'Batı ülkeleri Sırplara ateş edilmesine ve kötü muameleye maruz bırakılmalarına izin veriyor'Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi Batı’nın desteğiyle Sırplar üzerinde terör oluşturmakla itham eden Vucic, Kosova polisinin dün iki çocuğa saldırdığını iddia etti. Sırbistan’a karşı bir hibrit savaş yürütüldüğünü ileri süren Vucic, Kosova’da adil davranan tek kurumun NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) olduğunu ve EULEX’in (Kosova'daki AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu) sadece Sırplara kötü muameleyi izlemekle yetindiğini savundu.Vucic, “Batı ülkeleri Sırplara ateş edilmesine ve kötü muameleye maruz bırakılmalarına izin veriyor. Kurti’nin her şeyi yapmasına izin veriliyor. Biz ne yaparsak yapalım, yapıcı olduğumuzda dahi bize asla yardım edecek değiller, çünkü Kosova’yı egemen bir bölge olarak tanıyorlar” değerlendirmesini yaptı.Belgrad'ın barışı korumaya çalışacağını fakat Sırp halkına kötü muamele edilip hayatlarının tehdit edilmesine izin vermeyeceğini ifade eden Vucic, önümüzdeki günlerde stratejik kararlar vermeleri gerekeceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230616/sirbistanda-nato-ulkelerinden-askerlerin-katilimiyla-platin-kurt-tatbikati-basladi-1072540836.html

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