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SON DAKİKA | Putin’in, St. Petersburg Ekonomik Forumu’ndaki konuşması başladı
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Sırbistan'da NATO ülkelerinden askerlerin katılımıyla ‘Platin Kurt’ tatbikatı başladı
Sırbistan'da NATO ülkelerinden askerlerin katılımıyla ‘Platin Kurt’ tatbikatı başladı
ABD ve diğer birçok NATO ülkesi ile blok dışı Bosna-Hersek'ten askeri personelin katıldığı Platin Kurt tatbikatı, Sırbistan'ın güneyindeki Buyanovac kenti... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T15:02+0300
2023-06-16T15:02+0300
dünya
sırbistan
sırbistan - nato ilişkileri
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Tatbikat, Sırbistan hükümeti tarafından daha önce kabul edilen uluslararası tatbikatlara ilişkin moratoryuma rağmen yürütülüyor.Sırbistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Platin Kurt-23 Uluslararası Taktik Tatbikatı bugün başladı. Sırbistan Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri Avrupa Komutanlığı tarafından organize ediliyor. Önümüzdeki iki hafta içinde Bosna-Hersek, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Macaristan, Romanya, ABD, Kuzey Makedonya, Slovenya ve Sırbistan'dan yaklaşık 600 subay ve asker, ölümcül olmayan silah kullanımına odaklanarak barış gücü operasyonlarını yürütme taktik ve tekniklerini uygulayacak. Tatbikat senaryosuna kentsel muharebe, üs savunması, kitlesel kalabalık kontrolü ve kontrol noktası operasyonları dahil edildi” denildi.Tatbikatların amacının çok uluslu ortamda barışı koruma operasyonunun icrası sırasında ortak ülkelerin silahlı kuvvetleri arasında operasyonel etkileşimi ve karşılıklı anlayışı geliştirmek olduğuna vurgu yapılan açıklamada, geleneksel hale gelen bu tatbikatların 9 yıldır gerçekleştirildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Sırbistan’ın tarafsız ülke statüsünü korumaya devam edeceği vurgulandı.
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sırbistan, sırbistan - nato ilişkileri, nato
sırbistan, sırbistan - nato ilişkileri, nato

Sırbistan'da NATO ülkelerinden askerlerin katılımıyla ‘Platin Kurt’ tatbikatı başladı

15:02 16.06.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKINATO bayrağı
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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ABD ve diğer birçok NATO ülkesi ile blok dışı Bosna-Hersek'ten askeri personelin katıldığı Platin Kurt tatbikatı, Sırbistan'ın güneyindeki Buyanovac kenti yakınlarında başladı.
Tatbikat, Sırbistan hükümeti tarafından daha önce kabul edilen uluslararası tatbikatlara ilişkin moratoryuma rağmen yürütülüyor.
Sırbistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Platin Kurt-23 Uluslararası Taktik Tatbikatı bugün başladı. Sırbistan Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri Avrupa Komutanlığı tarafından organize ediliyor. Önümüzdeki iki hafta içinde Bosna-Hersek, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Macaristan, Romanya, ABD, Kuzey Makedonya, Slovenya ve Sırbistan'dan yaklaşık 600 subay ve asker, ölümcül olmayan silah kullanımına odaklanarak barış gücü operasyonlarını yürütme taktik ve tekniklerini uygulayacak. Tatbikat senaryosuna kentsel muharebe, üs savunması, kitlesel kalabalık kontrolü ve kontrol noktası operasyonları dahil edildi” denildi.
Tatbikatların amacının çok uluslu ortamda barışı koruma operasyonunun icrası sırasında ortak ülkelerin silahlı kuvvetleri arasında operasyonel etkileşimi ve karşılıklı anlayışı geliştirmek olduğuna vurgu yapılan açıklamada, geleneksel hale gelen bu tatbikatların 9 yıldır gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Sırbistan’ın tarafsız ülke statüsünü korumaya devam edeceği vurgulandı.
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