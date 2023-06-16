https://sputniknews.com.tr/20230616/sirbistanda-nato-ulkelerinden-askerlerin-katilimiyla-platin-kurt-tatbikati-basladi-1072540836.html

Sırbistan'da NATO ülkelerinden askerlerin katılımıyla ‘Platin Kurt’ tatbikatı başladı

Sırbistan'da NATO ülkelerinden askerlerin katılımıyla ‘Platin Kurt’ tatbikatı başladı

ABD ve diğer birçok NATO ülkesi ile blok dışı Bosna-Hersek'ten askeri personelin katıldığı Platin Kurt tatbikatı, Sırbistan'ın güneyindeki Buyanovac kenti... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T15:02+0300

2023-06-16T15:02+0300

2023-06-16T15:02+0300

dünya

sırbistan

sırbistan - nato ilişkileri

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1a/1060438812_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_49ed770e6baa0afb02f583f4cd613540.jpg

Tatbikat, Sırbistan hükümeti tarafından daha önce kabul edilen uluslararası tatbikatlara ilişkin moratoryuma rağmen yürütülüyor.Sırbistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Platin Kurt-23 Uluslararası Taktik Tatbikatı bugün başladı. Sırbistan Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri Avrupa Komutanlığı tarafından organize ediliyor. Önümüzdeki iki hafta içinde Bosna-Hersek, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Macaristan, Romanya, ABD, Kuzey Makedonya, Slovenya ve Sırbistan'dan yaklaşık 600 subay ve asker, ölümcül olmayan silah kullanımına odaklanarak barış gücü operasyonlarını yürütme taktik ve tekniklerini uygulayacak. Tatbikat senaryosuna kentsel muharebe, üs savunması, kitlesel kalabalık kontrolü ve kontrol noktası operasyonları dahil edildi” denildi.Tatbikatların amacının çok uluslu ortamda barışı koruma operasyonunun icrası sırasında ortak ülkelerin silahlı kuvvetleri arasında operasyonel etkileşimi ve karşılıklı anlayışı geliştirmek olduğuna vurgu yapılan açıklamada, geleneksel hale gelen bu tatbikatların 9 yıldır gerçekleştirildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Sırbistan’ın tarafsız ülke statüsünü korumaya devam edeceği vurgulandı.

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırbistan, sırbistan - nato ilişkileri, nato