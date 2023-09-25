https://sputniknews.com.tr/20230925/rusya-disislerinden-kosovada-gerilimin-tirmanmasina-iliskin-aciklama-1075757007.html

Rusya Dışişleri’nden Kosova’da gerilimin tırmanmasına ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri’nden Kosova’da gerilimin tırmanmasına ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kosova'daki gerilimin tırmanmasının Başbakan Kurti'nin izlediği rotanın bir sonucu olduğunu belirtti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T20:30+0300

2023-09-25T20:30+0300

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mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kosova'da kan dökülmesine yol açan gerilimin tırmanmasının, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetin ‘Başbakanı’ Albin Kurti'nin çatışmayı kışkırtma ve bölge topraklarını Sırplardan temizleme rotasının bir sonucu olduğunu ifade etti.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova, “Dün dökülen kan, sözde ‘Başbakan’ Albin Kurti'nin çatışmayı kışkırtma ve bölgeyi Sırplardan temizleme politikasının doğrudan bir sonucudur” dedi ve şöyle devam etti:Kosovalı Arnavut ‘polisinin’ sistematik olarak Sırp toplumuna karşı cezai eylemler yürüttüğünü ve yalnızca vatandaşları korkutmakla meşgul olmadığını kaydeden Sözcü, “Daha önce Kosovalı Arnavut radikallerin uyguladığı etnik temizliğin yeniden başlaması yönünde doğrudan bir tehdit var” vurgusunu yaptı.Rus diplomat, “Kosova'da istikrar ve uzun vadeli çözüme giden yolun, yalnızca BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı temel kararının, ayrıca Belgrad ve Priştine arasındaki 2013 ve 2015 tarihli Brüksel anlaşmalarının kapsamlı bir şekilde uygulanmasından geçtiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Kosova Başbakanı Albin Kurti, 24 Eylül'de 'Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde silahlı Sırp grubun açtığı ateş sonucu polis memuru Afrim Bunjaku'nun hayatını kaybettiğini' açıklamıştı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, Kuzey Kosova ve Metohija'da Kosovalı Arnavut polisiyle çıkan çatışmalarda 3 Sırp'ın öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını belirtmişti.Vucic, Kosovalı polisin öldürülmesi olayını desteklemediğini, ancak ‘Priştine'nin sürekli terörünün bölgenin kuzeyindeki Sırpları açık çatışmalara sürüklediğini’ kaydetmişti.Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplandığını duyuran Vucic, Belgrad’ın durumu dikkatle inceleyeceğini ve önümüzdeki günlerde kararını açıklayacağını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230924/vucic-kosovali-arnavut-polisiyle-cikan-catismalarda-uc-kosovali-sirp-olduruldu-1075734760.html

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aleksandar vucic, mariya zaharova, rusya, kosova