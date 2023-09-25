https://sputniknews.com.tr/20230925/rusya-disislerinden-kosovada-gerilimin-tirmanmasina-iliskin-aciklama-1075757007.html
Rusya Dışişleri’nden Kosova’da gerilimin tırmanmasına ilişkin açıklama
Rusya Dışişleri’nden Kosova’da gerilimin tırmanmasına ilişkin açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kosova'daki gerilimin tırmanmasının Başbakan Kurti'nin izlediği rotanın bir sonucu olduğunu belirtti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T20:30+0300
2023-09-25T20:30+0300
2023-09-25T20:30+0300
dünya
aleksandar vucic
mariya zaharova
rusya
kosova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072719066_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3c13ef2c74500b62e80ea6a644c5ddef.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kosova'da kan dökülmesine yol açan gerilimin tırmanmasının, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetin ‘Başbakanı’ Albin Kurti'nin çatışmayı kışkırtma ve bölge topraklarını Sırplardan temizleme rotasının bir sonucu olduğunu ifade etti.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova, “Dün dökülen kan, sözde ‘Başbakan’ Albin Kurti'nin çatışmayı kışkırtma ve bölgeyi Sırplardan temizleme politikasının doğrudan bir sonucudur” dedi ve şöyle devam etti:Kosovalı Arnavut ‘polisinin’ sistematik olarak Sırp toplumuna karşı cezai eylemler yürüttüğünü ve yalnızca vatandaşları korkutmakla meşgul olmadığını kaydeden Sözcü, “Daha önce Kosovalı Arnavut radikallerin uyguladığı etnik temizliğin yeniden başlaması yönünde doğrudan bir tehdit var” vurgusunu yaptı.Rus diplomat, “Kosova'da istikrar ve uzun vadeli çözüme giden yolun, yalnızca BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı temel kararının, ayrıca Belgrad ve Priştine arasındaki 2013 ve 2015 tarihli Brüksel anlaşmalarının kapsamlı bir şekilde uygulanmasından geçtiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Kosova Başbakanı Albin Kurti, 24 Eylül'de 'Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde silahlı Sırp grubun açtığı ateş sonucu polis memuru Afrim Bunjaku'nun hayatını kaybettiğini' açıklamıştı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, Kuzey Kosova ve Metohija'da Kosovalı Arnavut polisiyle çıkan çatışmalarda 3 Sırp'ın öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını belirtmişti.Vucic, Kosovalı polisin öldürülmesi olayını desteklemediğini, ancak ‘Priştine'nin sürekli terörünün bölgenin kuzeyindeki Sırpları açık çatışmalara sürüklediğini’ kaydetmişti.Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplandığını duyuran Vucic, Belgrad’ın durumu dikkatle inceleyeceğini ve önümüzdeki günlerde kararını açıklayacağını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230924/vucic-kosovali-arnavut-polisiyle-cikan-catismalarda-uc-kosovali-sirp-olduruldu-1075734760.html
rusya
kosova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072719066_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c45bb7e1e2b8fdfd3b5001d27ab122f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aleksandar vucic, mariya zaharova, rusya, kosova
aleksandar vucic, mariya zaharova, rusya, kosova
Rusya Dışişleri’nden Kosova’da gerilimin tırmanmasına ilişkin açıklama
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kosova'daki gerilimin tırmanmasının Başbakan Kurti'nin izlediği rotanın bir sonucu olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kosova'da kan dökülmesine yol açan gerilimin tırmanmasının, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetin ‘Başbakanı’ Albin Kurti'nin çatışmayı kışkırtma ve bölge topraklarını Sırplardan temizleme rotasının bir sonucu olduğunu ifade etti.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova, “Dün dökülen kan, sözde ‘Başbakan’ Albin Kurti'nin çatışmayı kışkırtma ve bölgeyi Sırplardan temizleme politikasının doğrudan bir sonucudur” dedi ve şöyle devam etti:
“Onun Belgrad'ı Kosova'nın ‘bağımsızlığını’ tanımaya zorlamak amacıyla gerilimi tırmandırarak Batılılar tarafından Sırbistan liderliği üzerine ek baskı oluşturma çabaları, gördüğümüz gibi çok pahalıya mal olan ve tüm Balkanlar bölgesini tehlikeli bir uçurumun eşiğine getiren sürekli bir ateş oyunudur.”
Kosovalı Arnavut ‘polisinin’ sistematik olarak Sırp toplumuna karşı cezai eylemler yürüttüğünü ve yalnızca vatandaşları korkutmakla meşgul olmadığını kaydeden Sözcü, “Daha önce Kosovalı Arnavut radikallerin uyguladığı etnik temizliğin yeniden başlaması yönünde doğrudan bir tehdit var” vurgusunu yaptı.
Rus diplomat, “Kosova'da istikrar ve uzun vadeli çözüme giden yolun, yalnızca BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı temel kararının, ayrıca Belgrad ve Priştine arasındaki 2013 ve 2015 tarihli Brüksel anlaşmalarının kapsamlı bir şekilde uygulanmasından geçtiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, 24 Eylül'de 'Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde silahlı Sırp grubun açtığı ateş sonucu polis memuru Afrim Bunjaku'nun hayatını kaybettiğini' açıklamıştı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, Kuzey Kosova ve Metohija'da Kosovalı Arnavut polisiyle çıkan çatışmalarda 3 Sırp'ın öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını belirtmişti.
Vucic, Kosovalı polisin öldürülmesi olayını desteklemediğini, ancak ‘Priştine'nin sürekli terörünün bölgenin kuzeyindeki Sırpları açık çatışmalara sürüklediğini’ kaydetmişti.
Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplandığını duyuran Vucic, Belgrad’ın durumu dikkatle inceleyeceğini ve önümüzdeki günlerde kararını açıklayacağını vurgulamıştı.