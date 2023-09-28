Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temeli atıldı
07:05
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan'dan yeni Anayasa çıkışı
09:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da kuraklık tehlikesi
12:01
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:29
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
23 dk
SESLİ HABER
UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor
18:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Karabağ’dan Ermenistan’a taşınan kişi sayısı 20 bini geçti
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir
19:46
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü
20:30
4 dk
SESLİ HABER
ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi
20:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SERHAT AYAN'LA YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
63 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230928/rus-kozmonotlari-tasiyan-soyuz-ms-23-dunyaya-dondu-1075822014.html
Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü
Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü
Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin ile Amerikan astronotu Francisco Rubio’yı taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-23 Dünyaya döndü. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T01:59+0300
2023-09-28T01:59+0300
yaşam
kozmonot
rusya
sergey prokopyev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075821854_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_125ce1d2cd9b2d9077c903e874d1505f.jpg
Sputnik muhabirinin Moskova yakınlarındaki Uzay Komuta Kontrol Merkezi’nden bildirdiğine göre, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) en uzun süre kalma rekoru kıran Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin ile Amerikan astronotu Francisco Rubio’yu taşıyan uzay aracı Soyuz MS-23 Kazakistan’ın Jezkazgan kentinin güneydoğusundaki bölgeye iniş gerçekleştirdi.Moskova saatiyle 10.55'te (TSİ ile aynı) Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılan Soyuz MS-23 birkaç saat sonra yörüngeden çıkmaya başladı. Bölümlere ayrılan Soyuz iniş aracı mürettebatla birlikte atmosferin yoğun katmanlarına girdi.Prokopyev ikinci, Petelin ve Rubio ise ilk kez uçuş gerçekleştirdikleri uzayda iniş anından itibaren 371 gün geçirmiş oldu. Bu, UUİ programı kapsamındaki en uzun uçuş.Uzay istasyonu seferi 70. mürettebatından Rus Oleg Konenko, Nikolay Çub, Konstantin Borisov, Amerikalı Jasmine Moghbeli ve Loral O'Hara, Danimarkalı Andreas Mogensen ve Japon Satoshi Furukawa istasyonda kalmaya devam ediyor.Rus uzay aracı Soyuz MS-22 ile Rus kozmonotlar Prokopyev ve Petelin ile Amerikan astronotu Rubio’yu 21 Eylül 2022'de UUİ’ye ulaştırmıştı.15 Aralık 2022 tarihinde, Soyuz MS-22 insanlı uzay aracının cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında oluşan hasarla bağlantılı olarak soğutma sisteminin basıncının düştüğü belirlenmiş, mürettebatın 6 ay daha UUİ’de kalmasına ve hasar gören aracın yerine Soyuz MS-23’ün gönderilmesine karar verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230903/rus-kozmonot-fedyaevin-de-bulundugu-crew-dragon-uzay-araci-uuidan-ayrildi-1075146495.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075821854_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_8dd6b7a87ad2d9603a953d9084b3d477.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kozmonot, rusya, sergey prokopyev
kozmonot, rusya, sergey prokopyev

Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü

01:59 28.09.2023
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Multimedya arşivine gidinRus kozmonot Sergey Prokopyev
Rus kozmonot Sergey Prokopyev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© Sputnik / Кристина Кормилицына
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin ile Amerikan astronotu Francisco Rubio’yı taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-23 Dünyaya döndü.
Sputnik muhabirinin Moskova yakınlarındaki Uzay Komuta Kontrol Merkezi’nden bildirdiğine göre, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) en uzun süre kalma rekoru kıran Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin ile Amerikan astronotu Francisco Rubio’yu taşıyan uzay aracı Soyuz MS-23 Kazakistan’ın Jezkazgan kentinin güneydoğusundaki bölgeye iniş gerçekleştirdi.
Moskova saatiyle 10.55'te (TSİ ile aynı) Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılan Soyuz MS-23 birkaç saat sonra yörüngeden çıkmaya başladı. Bölümlere ayrılan Soyuz iniş aracı mürettebatla birlikte atmosferin yoğun katmanlarına girdi.
Prokopyev ikinci, Petelin ve Rubio ise ilk kez uçuş gerçekleştirdikleri uzayda iniş anından itibaren 371 gün geçirmiş oldu. Bu, UUİ programı kapsamındaki en uzun uçuş.
Uzay istasyonu seferi 70. mürettebatından Rus Oleg Konenko, Nikolay Çub, Konstantin Borisov, Amerikalı Jasmine Moghbeli ve Loral O'Hara, Danimarkalı Andreas Mogensen ve Japon Satoshi Furukawa istasyonda kalmaya devam ediyor.
Rus uzay aracı Soyuz MS-22 ile Rus kozmonotlar Prokopyev ve Petelin ile Amerikan astronotu Rubio’yu 21 Eylül 2022'de UUİ’ye ulaştırmıştı.
15 Aralık 2022 tarihinde, Soyuz MS-22 insanlı uzay aracının cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında oluşan hasarla bağlantılı olarak soğutma sisteminin basıncının düştüğü belirlenmiş, mürettebatın 6 ay daha UUİ’de kalmasına ve hasar gören aracın yerine Soyuz MS-23’ün gönderilmesine karar verilmişti.
Crew Dragon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
DÜNYA
Rus kozmonot Fedyaev'in de bulunduğu Crew Dragon uzay aracı, UUİ'dan ayrıldı
3 Eylül, 16:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала