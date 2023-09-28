https://sputniknews.com.tr/20230928/rus-kozmonotlari-tasiyan-soyuz-ms-23-dunyaya-dondu-1075822014.html

Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü

Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü

Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin ile Amerikan astronotu Francisco Rubio’yı taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-23 Dünyaya döndü. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T01:59+0300

2023-09-28T01:59+0300

2023-09-28T01:59+0300

yaşam

kozmonot

rusya

sergey prokopyev

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Sputnik muhabirinin Moskova yakınlarındaki Uzay Komuta Kontrol Merkezi’nden bildirdiğine göre, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) en uzun süre kalma rekoru kıran Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin ile Amerikan astronotu Francisco Rubio’yu taşıyan uzay aracı Soyuz MS-23 Kazakistan’ın Jezkazgan kentinin güneydoğusundaki bölgeye iniş gerçekleştirdi.Moskova saatiyle 10.55'te (TSİ ile aynı) Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılan Soyuz MS-23 birkaç saat sonra yörüngeden çıkmaya başladı. Bölümlere ayrılan Soyuz iniş aracı mürettebatla birlikte atmosferin yoğun katmanlarına girdi.Prokopyev ikinci, Petelin ve Rubio ise ilk kez uçuş gerçekleştirdikleri uzayda iniş anından itibaren 371 gün geçirmiş oldu. Bu, UUİ programı kapsamındaki en uzun uçuş.Uzay istasyonu seferi 70. mürettebatından Rus Oleg Konenko, Nikolay Çub, Konstantin Borisov, Amerikalı Jasmine Moghbeli ve Loral O'Hara, Danimarkalı Andreas Mogensen ve Japon Satoshi Furukawa istasyonda kalmaya devam ediyor.Rus uzay aracı Soyuz MS-22 ile Rus kozmonotlar Prokopyev ve Petelin ile Amerikan astronotu Rubio’yu 21 Eylül 2022'de UUİ’ye ulaştırmıştı.15 Aralık 2022 tarihinde, Soyuz MS-22 insanlı uzay aracının cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında oluşan hasarla bağlantılı olarak soğutma sisteminin basıncının düştüğü belirlenmiş, mürettebatın 6 ay daha UUİ’de kalmasına ve hasar gören aracın yerine Soyuz MS-23’ün gönderilmesine karar verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230903/rus-kozmonot-fedyaevin-de-bulundugu-crew-dragon-uzay-araci-uuidan-ayrildi-1075146495.html

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